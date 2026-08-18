Llega una ciclogénesis con aire polar, frío extremo y alerta por heladas: cuánto caerán las temperaturas

Tras una tregua parcial entre este martes y miércoles, los modelos prevén una intensificación del fenómeno entre la tarde de mañana y el jueves. Los acumulados de precipitación se estiman entre los 30 y 70 milímetros, con registros localmente superiores en el noreste entrerriano y el centro-este correntino, donde se esperan ráfagas del sudoeste superiores a los 50 km/h.

Llega una ciclogénesis con aire polar. Fuente: Meteored.

En tanto, proyecciones del centro europeo ECMWF ubican los mayores acumulados —hasta 150 mm— sobre Uruguay y zonas próximas al río homónimo, un volumen que encendió la atención en caminos rurales con problemas de drenaje.

Entrada de aire polar y heladas para el fin de semana

Inmediatamente después del paso del sistema de tormentas, el escenario cambiará de forma drástica con el avance de una masa de aire polar. El descenso térmico comenzará a sentirse con fuerza el viernes y se profundizará sábado y domingo, con anomalías negativas de temperatura de hasta 10 grados en el centro del país y de hasta 12 en el norte argentino.

Córdoba y Rosario registrarían marcas de hasta 8 grados por debajo de lo habitual, mientras que el interior de la provincia de Buenos Aires sufrirá registros muy inferiores al promedio.

Para el AMBA, el fin de semana anticipa amaneceres muy fríos, con mínimas que oscilarán entre -1 °C y 3 °C en zonas urbanizadas, y máximas que apenas alcanzarán los 12 °C.

La combinación de suelos húmedos por las lluvias recientes y aire polar seco genera preocupación en el sector agropecuario ante el riesgo de heladas agronómicas severas en la zona núcleo. En paralelo, rigen alertas amarillas por vientos intensos en el sur patagónico —con ráfagas superiores a 90 km/h en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut— y marcas de más de 100 km/h en la cordillera del NOA, donde no se descarta la presencia de viento Zonda en zonas bajas de Jujuy.

Ante este combo de lluvia, viento y frío, las autoridades recomiendan extremar la precaución al transitar y consultar los reportes oficiales del SMN y Vialidad Nacional.