Sofia Gonet contó el calvario que vivió tras aplicarse una inyección para adelgazar: "Mi cuerpo empezó a..."

Ante el cuadro, decidió consultar con un médico y realizarse los controles necesarios. Una vez en el hospital, los profesionales le explicaron que las molestias deberían disminuir a medida que la sustancia fuera abandonando su organismo.

Sin embargo, la recuperación no fue inmediata y los síntomas persistieron durante varios días. “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida, una semana entera sin comer nada y un mes sin tener un antojo”, aseguró la joven.

Cómo cambió la relación de La Reini con la comida

El episodio también tuvo consecuencias en su manera de relacionarse con la alimentación. Durante ese período, Gonet explicó que la comida dejó de generarle la sensación de bienestar que tenía anteriormente.

“La comida había dejado de darme bienestar por completo”, contó. Incluso señaló que podía ingerir apenas un par de bocados y sentirse satisfecha durante prácticamente todo el día.

A partir de lo ocurrido, La Reini aseguró que comenzó a cuestionarse la presión por conseguir determinados resultados físicos y la necesidad de recurrir a métodos extremos para adelgazar.

“Nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza primero ni obsesionarme con bajar de peso ni tomar algunas de estas medidas insalubres para conseguirlo”, reflexionó.

Finalmente, la influencer puso el foco en la importancia de mantener una relación saludable con la alimentación y el bienestar personal.

“No hay nada más lindo que ser feliz, que disfrutar de la comida, que estar sano y que sentirse sano”.