"Miente de mala leche": Lali Espósito destruyó a Marcelo Polino tras sus polémicas declaraciones

Lejos de dejar el tema ahí, Lali apuntó directamente contra las intenciones del periodista y cuestionó la veracidad de sus declaraciones: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”.

“Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, agregó la cantante, dejando en claro que considera que detrás de los dichos existe un conflicto personal.

La referencia de Lali a Javier Milei

En medio de su respuesta, Lali también vinculó el enfrentamiento con las diferencias políticas que mantiene con Polino y su cercanía con Fátima Flórez. “Ladri Depósito lo confundió, qué va a ser. No me llama la atención, pero lo de él es por el Javo, me parece”, lanzó la cantante.

La artista cerró el tema con una contundente definición sobre la situación: “Igual, me chup... un huevo, solo que veo una muy mala intención en inventar de todo esto que, justamente, se aleja mucho de mi forma de ser”.

El enfrentamiento entre ambos tiene antecedentes. Polino pasó de ocupar un lugar cercano en los comienzos de la carrera de Lali a convertirse en uno de sus principales críticos. En distintas oportunidades, el periodista cuestionó el crecimiento de la artista y sostuvo que con el éxito habría cambiado su manera de vincularse con quienes la acompañaron durante sus primeros años en el ambient