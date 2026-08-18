Rige el paro nacional: hasta cuándo se mantiene la medida de fuerza
Universidades iniciaron un nuevo paro nacional que incluye clases públicas y una masiva movilización frente a la sede de la Secretaría de Educación.
El el paro nacional en las universidades ya se encuentra en marcha. La medida de fuerza, convocada por los gremios del sector, comenzó en las primeras horas de la mañana de este martes y se extenderá hasta el próximo sábado en todo el país, en el marco de un nuevo plan de lucha.
La actividad académica en el ámbito de las universidades nacionales registra importantes interrupciones a raíz de la puesta en marcha de un nuevo cese de actividades impulsado por las entidades sindicales.
La huelga, ratificada por la CONADU Histórica, comenzó en las primeras horas de este martes 18 de agosto y se extenderá de manera ininterrumpida hasta el próximo sábado, afectando tanto el dictado de clases como el normal funcionamiento de las facultades en los turnos mañana y tarde de forma parcial o total.
Durante estas jornadas, el normal desarrollo de la actividad académica en las distintas casas de altos estudios se verá afectado por el plan de lucha gremial. En paralelo a la paralización de las aulas, el cronograma contempla diversas acciones de protesta como clases públicas, cortes informativos y actividades destinadas a exponer la situación presupuestaria del sector.
Paro nacional en universidades y movilización: los ejes del reclamo
El conflicto responde a la falta de acuerdo con el Gobierno nacional en torno a la actualización salarial de los docentes, la recomposición de los ingresos frente a la inflación y el cumplimiento de los fondos destinados al funcionamiento operativo de las instituciones, las becas estudiantiles y la asistencia a los hospitales universitarios.
En el marco de esta semana de huelga, el epicentro de la protesta tendrá lugar con una movilización y acto central frente al Palacio Pizzurno —sede de la Secretaría de Educación—, donde convergirán estudiantes, docentes y trabajadores no docentes para exigir la plena aplicación de las leyes de financiamiento universitario y la mejora salarial.
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