Llega un diluvio este miércoles, con lluvias y brusco descenso de temperaturas: las zonas más afectadas

Llega un diluvio este miércoles, con lluvias y brusco descenso de temperaturas. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Uno de los puntos más afectados será Cachi, donde se prevé una mínima de -2 °C y alta probabilidad de nevadas, un escenario propiciado por la combinación de humedad y aire frío en altura. Ante este panorama, las autoridades recomendaron extremar las precauciones a la hora de transitar por rutas y caminos montañosos.

La inestabilidad no se disipará de inmediato, ya que las proyecciones indican que las condiciones de mal tiempo y bajas temperaturas podrían extenderse durante el jueves 20 de agosto, por lo que se aconseja seguir de cerca las actualizaciones y los avisos oficiales del SMN.