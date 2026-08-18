Llega un diluvio este miércoles, con lluvias y brusco descenso de temperaturas: las zonas más afectadas
La provincia sufrirá un marcado contraste térmico este miércoles, con zonas más frías y hasta marcas bajo cero, y otras con lluvias aisladas.
El territorio salteño se alista para afrontar este miércoles un brusco giro en las condiciones meteorológicas, marcado por el ingreso de un frente frío que promete un diluvio, con lluvias fuertes, marcado descenso de temperatura y fenómenos invernales en las regiones de mayor altitud.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo se sentirá con intensidad dispar según la zona. En la capital provincial se espera un día gris y frío, con presencia de lluvias aisladas y registros térmicos que oscilarán entre los 5 °C de mínima y los 13 °C de máxima.
El mal clima viene acechando desde el fin de semana a zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con alertas del organismo nacional por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo.
En este marco, de acuerdo con los pronósticos oficiales, Entre Ríos se prepara este martes para recibir un importante sistema de tormentas que incluirá lluvias intermitentes, actividad eléctrica frecuente y fenómenos de variada intensidad.
Miércoles con lluvias, frío extremo y nieve en el interior
En contraposición a las marcas de la capital, el interior salteño vivirá una jornada rigurosa. Las localidades ubicadas en zonas de montaña experimentarán un desplome de los termómetros que ubicará las marcas varios grados por debajo del punto de congelación.
Uno de los puntos más afectados será Cachi, donde se prevé una mínima de -2 °C y alta probabilidad de nevadas, un escenario propiciado por la combinación de humedad y aire frío en altura. Ante este panorama, las autoridades recomendaron extremar las precauciones a la hora de transitar por rutas y caminos montañosos.
La inestabilidad no se disipará de inmediato, ya que las proyecciones indican que las condiciones de mal tiempo y bajas temperaturas podrían extenderse durante el jueves 20 de agosto, por lo que se aconseja seguir de cerca las actualizaciones y los avisos oficiales del SMN.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario