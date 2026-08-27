El duro entrenamiento de Antonela Roccuzzo para mantenerse saludable y en forma

"Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner grande, pero eso nunca ocurrió", contó.

Actualmente considera fundamental el trabajo de fuerza y hasta recomienda que sus padres también incorporen este tipo de ejercicios en su rutina diaria.

La alimentación saludable que comparte con Messi

Más allá del entrenamiento, Antonela destacó que la alimentación es otro de los pilares de su estilo de vida. Debido a las exigencias deportivas de Lionel Messi, la familia mantiene una rutina basada en comidas equilibradas y productos saludables.

"Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable", señaló.

Además, reveló que junto al futbolista buscan priorizar alimentos orgánicos y mantienen hábitos como no consumir alcohol ni fumar.

"No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico", aseguró.

Para Antonela, el equilibrio entre ejercicio, nutrición y bienestar emocional es la clave para sostener una vida saludable. "Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir", concluyó.