Segunda oportunidad para Zulma Lobato: de vivir en la calle a recomenzar en un espacio en Tandil

Cabe señalar que Hourcade comparte de manera constante en sus redes sociales el día a día junto a ella, mostrando desde los turnos y trámites médicos hasta sus salidas y momentos de descanso.

Cada día en Tandil representa un paso adelante en la reconstrucción de la vida de Zulma. La suma de la solidaridad de la gente, el resguardo responsable de las donaciones y el cuidado constante de sus allegados crearon una red de contención que ya muestra un cambio profundo en su salud y tranquilidad.