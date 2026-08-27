La Anmat prohibió productos de limpieza, varios lotes de un hierro inyectable y un medicamento
La Anmat advirtió que las medidas responden a la falta del debido registro, unidades robadas y el incumplimiento de una medida sanitaria previa.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país de todos los productos de limpieza de una misma marca; varios lotes de ampollas de un hierro inyectable y un medicamento. Así quedó plasmado en las Disposiciones 5292/2026; 5319/2026 y 5322/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas, la Anmat prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies; y todo otro domisanitario de la marca 'Qualibest', hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".
La decisión se tomó a partir de tareas de fiscalización y monitoreo que detectaron la promoción y venta de esos productos en sitios web y canales digitales sin registro ante el organismo. La disposición también indicó que no se identificó un establecimiento responsable habilitado y que la autoridad sanitaria bonaerense informó que no encontró registros de esos artículos en su jurisdicción.
La Anmat señaló que existían antecedentes de productos de la marca Qualibest inscriptos por las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., aunque esas inscripciones y los registros asociados ya habían sido dados de baja. En ese marco, el organismo advirtió que, al desconocerse las condiciones de manufactura y formulación, no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de esos domisanitarios.
En la Disposición 5319/2026 la Anmat prohibió la venta de Yectafer / Hierro 5%, un hierro inyectable del Laboratorio Rontag S.A.. La prohibión alcanza a las presentaciones de 5 ampollas, lote 1-R0730, y de 10 ampollas, lote 2-R0730.
La medida surgió después de que la firma informara que durante la etapa de acondicionamiento, en instalaciones de Dalban Pharma S.A., ocurrió el robo de diversos medicamentos, entre ellos esos dos lotes.
Frente a ello, la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la publicación y la distribución de esas unidades en todo el territorio nacional, al considerar que se desconoce su condición y estado de conservación y que, por ese motivo, no es posible acreditar su seguridad.
Finalmente la Disposición 5322/2026 prohibió la venta del medicamento Hessico/ hidroxietilalmidón 6 g % solución inyectable, lote 29116, con vencimiento agosto de 2027, de la firma P. L. Rivero y Cia. S.A.. En este caso, la Anmat no solo prohibió su uso, comercialización y distribución, sino que además ordenó el recupero del producto del mercado e instruyó un sumario sanitario contra la empresa y su dirección técnica.
El organismo ya había cancelado la autorización de comercialización e inscripción de especialidades medicinales que contengan hidroxietil-almidón y poli (O-2-hidroxietil)-almidón en solución para infusión, y había ordenado su retiro inmediato del mercado mediante una disposición anterior.
La firma declaró haber liberado 2.639 unidades del producto Hessico en agosto de 2025, distribuidas a laboratorios de extracción de células madre. La Anmat afirmó que, pese a una intimación para iniciar el retiro en un plazo de 24 horas, la compañía no había comenzado esa diligencia, lo que motivó la nueva medida y el inicio del sumario.
El organismo también consignó que la propia firma admitió haber elaborado preparaciones magistrales en un establecimiento habilitado como elaborador de especialidades medicinales, pero sin habilitación sanitaria para esa actividad específica, un punto que quedó incorporado entre los fundamentos del expediente.
Disposición 5292/2026:
Disposición 5319/2026:
Disposición 5322/2026:
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