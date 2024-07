Grave denuncia de Magalí Mora al padre de su hija por abuso sexual

Magali Mora

Según el periodista la modelo tiene como abogado en esta causa a Rodrigo Tripolone. "Magali en esta denuncia cuenta cosas que le habría hecho su ex pareja que son muy fuertes como el adelanto que te acabo de ver. Lo que dice es que su ex la hostiga permanentemente”.

“Yo me acuerdo en su momento que ella habló en televisión del padre de su hija y de todo lo que estaba viviendo pero ahora ya la situación está en la Justicia y obviamente todo es gravísimo. También me han contado que el ex de Magali tiene una perimetral y que él la denunció en el distrito de Quilmes por amenazas”, agregó.

Y concluyó: “Te estoy contando un 5% de lo que indica la denuncia de Magali y entiendo que a medida que vaya pasando el tiempo ella misma sumará información a los medios de comunicación”.