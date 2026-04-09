Netflix estrenó el tráiler del documental sobre Silvina Luna: el video

“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, reveló Ezequiel conmovido. Estas palabras subrayan la intención pedagógica y humana del film, que busca trascender el morbo para invitar a una reflexión colectiva sobre los estándares de perfección.

Bajo la supervisión de los productores Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky, el documental promete ser un retrato de alta fidelidad emocional. Al integrar testimonios y grabaciones personales, la película reconstruye la identidad de Silvina Luna más allá de la pantalla, posicionándola como una referente de la lucha contra los imperativos sociales.

La llegada de este título a la plataforma en 2027 marcará un hito en la forma de abordar historias de figuras públicas, priorizando la voz de la protagonista en un relato que, tal como ella deseaba, busca dejar una huella transformadora en quien lo observe.