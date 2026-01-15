Maggie Gyllenhaal estrenó el primer tráiler de "La novia" y es descomunal
Filmada para IMAX y con fecha de estreno para el 5 de marzo, "La novia" es sorprendente y su tráiler lo deja en evidencia. Los detalles del film.
La industria cinematográfica se prepara para recibir una de las propuestas más arriesgadas y visualmente impactantes del año. De la mano de Maggie Gyllenhaal, quien ya demostró su talento tras las cámaras con la aclamada La hija oscura, llega a las salas "¡La Novia!". Esta nueva producción de Warner Bros. Pictures promete ser una interpretación audaz e iconoclasta que se aleja de los cánones tradicionales para sumergirnos en una de las leyendas más cautivadoras de la narrativa universal.
La historia nos sitúa en la década de 1930, en una Chicago oscura y vibrante. Allí, un Frankenstein solitario y melancólico, interpretado por el ganador del Oscar Christian Bale, decide emprender un viaje para buscar la ayuda de una científica pionera, la Dra. Euphronious, personificada por la prestigiosa Annette Bening. El objetivo de este encuentro es un experimento sin precedentes: otorgarle una compañera a la criatura. A través de este proceso, ambos logran devolverle la vida a una joven que había sido asesinada, dando origen a la figura central del filme: La Novia, encarnada por la talentosa Jessie Buckley.
Lo que comienza como un experimento científico pronto deriva en una trama frenética que cruza fronteras genéricas. Según adelanta la producción, el nacimiento de este nuevo ser desata una cadena de eventos que incluye asesinato, posesión y el surgimiento de un movimiento cultural radical y fuera de control. En el centro de este torbellino, se desarrolla un romance apasionado entre amantes que desafían la ley, convirtiendo la película en una experiencia explosiva.
El reparto es, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta cinta. Además de Buckley, Bale y Bening, el filme cuenta con la participación de figuras de la talla de Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Detrás de escena, la directora cuenta con un equipo de élite que incluye a la compositora Hildur Guðnadóttir y al director de fotografía Lawrence Sher, quienes aportan su sello distintivo para crear una atmósfera cinematográfica única.
La expectativa por ver esta nueva visión de Gyllenhaal es alta, especialmente por su enfoque "iconoclasta" de un personaje tan arraigado en la cultura popular. La película no solo busca entretener, sino proponer una estética disruptiva que aproveche al máximo las capacidades técnicas del cine contemporáneo.
"¡La Novia!" es una producción de First Love Films / In The Current Company y será distribuida globalmente por Warner Bros. Pictures. Los fanáticos del cine en nuestra región ya pueden agendar la fecha: el estreno en los cines y en salas IMAX de Latinoamérica está programado a partir del próximo 5 de marzo de 2026.
