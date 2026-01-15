Maggie Gyllenhaal estrenó el primer tráiler de "La novia" y es descomunal

La historia nos sitúa en la década de 1930, en una Chicago oscura y vibrante. Allí, un Frankenstein solitario y melancólico, interpretado por el ganador del Oscar Christian Bale, decide emprender un viaje para buscar la ayuda de una científica pionera, la Dra. Euphronious, personificada por la prestigiosa Annette Bening. El objetivo de este encuentro es un experimento sin precedentes: otorgarle una compañera a la criatura. A través de este proceso, ambos logran devolverle la vida a una joven que había sido asesinada, dando origen a la figura central del filme: La Novia, encarnada por la talentosa Jessie Buckley.