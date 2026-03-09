Mal momento: Kennys Palacios no aguantó la presión y rompió en llanto en Gran Hermano

Durante esa charla, Titi intentó analizar el origen de la angustia de Kennys y sugirió que algunas personas dentro del reality estarían intentando desestabilizarlo emocionalmente. Según interpretó Juanicar, cuando la participante mencionaba que “hay gente que trata de desestabilizarlo y que sufra”, en realidad estaba hablando de sí misma o haciendo referencia indirecta a su propio comportamiento dentro del juego.

El episodio volvió a dejar en evidencia el clima cada vez más cargado que atraviesa la casa. Las estrategias, las discusiones y la convivencia permanente comienzan a pasar factura entre los participantes, que deben enfrentar la presión constante de vivir bajo cámaras las 24 horas. La reacción de Kennys mostró el impacto que puede tener la convivencia extrema del programa, donde cada discusión o sospecha puede transformarse en un detonante para nuevas tensiones.