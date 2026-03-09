Mal momento: Kennys Palacios no aguantó la presión y rompió en llanto en Gran Hermano
El estilista y amigo de Wanda Nara se mostró desbordado por el clima dentro de la casa y protagonizó un momento de gran sensibilidad.
La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada continúa generando situaciones límite entre los participantes. En esta oportunidad, el que no pudo contener la emoción fue Kennys Palacios, quien terminó quebrándose durante una charla en el confesionario al hablar sobre el clima de tensión que se vive en el reality. El estilista, conocido por su cercanía con Wanda Nara y por su creciente exposición mediática, atraviesa uno de los momentos más complicados desde que comenzó el programa.
En su conversación con el Big, Palacios confesó que la constante conflictividad entre los jugadores lo está afectando más de lo que imaginaba. “Estoy podrido de la tensión que se vive acá en la casa. El malestar que se vive por momentos es tremendo, a cada lugar que voy están palo y palo todo el día”, expresó visiblemente afectado mientras intentaba explicar cómo impacta el ambiente del juego en su estado emocional.
El participante también reflexionó sobre su forma de enfrentar los conflictos dentro del reality. Según contó, muchas veces duda sobre cómo reaccionar ante las discusiones que se generan entre los compañeros. “Entiendo que es un juego, ¿pero no pueden reposar la cabeza? Yo no sé si contestar o no porque es como darle entidad y a mí me afecta”, relató el estilista en su charla con el Big.
Tras ese momento en el confesionario, la situación continuó en una de las habitaciones de la casa. Allí, Kennys fue acompañado por Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Poggio, quienes intentaron contenerlo mientras atravesaba el difícil momento. Sin embargo, la escena tuvo un testigo inesperado.
Juani Caruso, conocido dentro del reality como Juanicar, se encontraba en el mismo cuarto y decidió permanecer aparentemente dormido para escuchar la conversación entre sus compañeros. El participante, que suele mantenerse atento a todo lo que ocurre en la casa, captó varios detalles del intercambio.
Durante esa charla, Titi intentó analizar el origen de la angustia de Kennys y sugirió que algunas personas dentro del reality estarían intentando desestabilizarlo emocionalmente. Según interpretó Juanicar, cuando la participante mencionaba que “hay gente que trata de desestabilizarlo y que sufra”, en realidad estaba hablando de sí misma o haciendo referencia indirecta a su propio comportamiento dentro del juego.
El episodio volvió a dejar en evidencia el clima cada vez más cargado que atraviesa la casa. Las estrategias, las discusiones y la convivencia permanente comienzan a pasar factura entre los participantes, que deben enfrentar la presión constante de vivir bajo cámaras las 24 horas. La reacción de Kennys mostró el impacto que puede tener la convivencia extrema del programa, donde cada discusión o sospecha puede transformarse en un detonante para nuevas tensiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario