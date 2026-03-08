Alarma por Kennys Palacios en Gran Hermano: sus compañeros lo asistieron tras un tenso momento

La primera en acercarse para brindarle contención fue Andrea del Boca, quien con un tono dulce intentó saber qué le estaba pasando. "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?", le preguntó con preocupación. Entre lágrimas, el estilista intentó explicar lo que sentía: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". La actriz siguió indagando para entender el origen de su angustia: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".

Embed - GH GENERACIÓN DORADA ¡TREMENDO MOMENTO! LA FUERTE CRISIS DE LLANTO DE KENNYS PALACIOS

En ese momento, Kennys decidió sincerarse sobre el malestar que lo invadía. "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien", admitió conmovido. Frente a eso, Andrea buscó tranquilizarlo y darle ánimo: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".

Más adelante, mientras continuaba el desahogo, el estilista también dejó ver su lado más sensible y agradecido por la experiencia. "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también", confesó. Frente a ese deseo, la actriz le sugirió una alternativa para canalizar la inquietud: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".