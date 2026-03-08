Alarma por Kennys Palacios en Gran Hermano: sus compañeros lo asistieron tras un tenso momento
El estilista de Wanda Nara vive jornadas de altibajos dentro de la casa más famosa y, a medida que pasan los días, el aislamiento parece impactarle más.
La adaptación a la convivencia y al aislamiento dentro de Gran Hermano Generación Dorada parece no estar siendo sencilla para Kennys Palacios, el reconocido amigo de Wanda Nara. Con el paso de los días, diferentes videos que circularon en redes sociales muestran al estilista atravesando momentos de fuerte sensibilidad dentro de la casa.
Durante las últimas horas se registró otro episodio que no pasó desapercibido para quienes siguen el reality. En varios clips que se viralizaron en internet se lo pudo ver a Kennys muy afectado, sin poder frenar el llanto, una escena que rápidamente generó preocupación entre los fanáticos del programa. Ante esa situación, sus compañeros se acercaron para asistirlo.
En ese momento estaban junto a él Brian Sarmiento, Franco Poggio, Titi y Nazareno, quienes se aproximaron para acompañarlo mientras intentaban calmarlo. De todos modos, quien asumió un rol más activo fue el exfutbolista, que se acercó especialmente para contenerlo y dedicarle palabras de aliento mientras trataba de tranquilizarlo.
Tras la difusión de las imágenes, en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los comentarios sobre su situación dentro del juego. Algunos seguidores del programa incluso se preguntan si el participante logrará sostener su permanencia en el reality, ya que los episodios de angustia y el impacto del encierro parecen repetirse.
Cómo fue la primera crisis de Kennys Palacios en Gran Hermano
En una charla distendida que se desarrollaba en el patio de la casa, Kennys Palacios terminó quebrándose en llanto al no poder contener la emoción. La escena rápidamente llamó la atención de varios de sus compañeros, que se acercaron para intentar entender qué le estaba sucediendo.
La primera en acercarse para brindarle contención fue Andrea del Boca, quien con un tono dulce intentó saber qué le estaba pasando. "¿Estás bien? ¿Qué te pasa, mi vida?", le preguntó con preocupación. Entre lágrimas, el estilista intentó explicar lo que sentía: "No lo sé. Me levanté como medio así para atrás". La actriz siguió indagando para entender el origen de su angustia: "¿Por qué? ¿Tuviste un sueño feo?".
En ese momento, Kennys decidió sincerarse sobre el malestar que lo invadía. "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien", admitió conmovido. Frente a eso, Andrea buscó tranquilizarlo y darle ánimo: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".
Más adelante, mientras continuaba el desahogo, el estilista también dejó ver su lado más sensible y agradecido por la experiencia. "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también", confesó. Frente a ese deseo, la actriz le sugirió una alternativa para canalizar la inquietud: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".
