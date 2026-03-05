Kennys Palacios reveló un posible romance en Gran Hermano y sorprendió en plena gala
Durante la noche de nominación del reality, el estilista cercano a Wanda Nara lanzó un comentario que dejó a todos descolocados. Señaló a Manuel Ibero y a Catalina “Titi” Tcherkaski.
La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada empieza a mostrar sus primeras alianzas, tensiones y también posibles romances. En medio de la gala de nominación transmitida en vivo, Kennys Palacios sorprendió a todos cuando decidió revelar lo que, según él, ya es un vínculo especial dentro de la casa más famosa del país.
El peluquero de Wanda Nara fue consultado por el conductor Santiago del Moro acerca de los vínculos que comienzan a formarse entre los participantes. Sin rodeos, el estilista lanzó una frase que generó sorpresa inmediata tanto en el estudio como entre los televidentes.
“Acá ya hay hasta parejas", sostuvo el estilista. La afirmación despertó rápidamente la curiosidad del conductor, que quiso saber a quién se refería. Del Moro insistió para que revelara más detalles y el participante no dudó en señalar a dos compañeros en particular. “¿Hay parejas ahí?”, replicó el conductor. “Sí. Titi y Manuel”, contestó tajante.
La mención apuntó directamente a Manuel Ibero, conocido por haber sido pareja de Zoe Bogach -exparticipante de Gran Hermano 2023-, y a Catalina “Titi” Tcherkaski, una joven creadora de contenido que rápidamente se volvió una de las personalidades más comentadas dentro del reality.
Ante la exposición pública del supuesto romance, el conductor decidió preguntarle directamente a Manuel sobre la situación. El participante intentó bajar el tono del comentario y aclaró que, por el momento, no existe una relación formal entre ellos.
"Somos amigos, por ahora", sostuvo Ibero. Mientras tanto, Titi respondió con una risa que alimentó aún más las especulaciones dentro y fuera de la casa. La escena generó un clima distendido en el estudio y dio lugar a nuevos comentarios por parte del conductor. “Estoy practicando celibato", agregó Manuel, a lo que Santiago: “Es difícil regular eso en la vida y más en la casa, con las hormonas a flor de piel.”
El intercambio provocó carcajadas en el estudio y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. Como suele ocurrir en el reality, cualquier gesto o complicidad entre los participantes es analizado por los fanáticos, que siguen de cerca cada detalle de la convivencia.
Más allá de las bromas y las risas, el comentario de Kennys dejó instalada la duda sobre si efectivamente podría estar formándose la primera pareja de esta edición. Las cámaras del programa seguramente pondrán especial atención en la relación entre Manuel y Titi durante los próximos días.
