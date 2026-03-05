Kennys Palacios reveló un posible romance en Gran Hermano y sorprendió en plena gala

manuel titi gh

"Somos amigos, por ahora", sostuvo Ibero. Mientras tanto, Titi respondió con una risa que alimentó aún más las especulaciones dentro y fuera de la casa. La escena generó un clima distendido en el estudio y dio lugar a nuevos comentarios por parte del conductor. “Estoy practicando celibato", agregó Manuel, a lo que Santiago: “Es difícil regular eso en la vida y más en la casa, con las hormonas a flor de piel.”

El intercambio provocó carcajadas en el estudio y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. Como suele ocurrir en el reality, cualquier gesto o complicidad entre los participantes es analizado por los fanáticos, que siguen de cerca cada detalle de la convivencia.

Más allá de las bromas y las risas, el comentario de Kennys dejó instalada la duda sobre si efectivamente podría estar formándose la primera pareja de esta edición. Las cámaras del programa seguramente pondrán especial atención en la relación entre Manuel y Titi durante los próximos días.