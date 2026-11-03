Maluma dio pistas sobre su regreso a la Argentina y despertó la expectativa de sus fans

“Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, había explicado Maluma sobre el concepto del disco. El proyecto incluye colaboraciones con Ryan Castro, Grupo Frontera, Arcángel, Beéle, Lenny Tavárez y Justin Quiles.

En septiembre, además, presentó “Agua”, una canción junto a Shakira que se sumó a esta nueva etapa artística. La colaboración volvió a reunir a dos referentes de la música colombiana, que ya habían trabajado juntos en temas como “Chantaje” y “Clandestino”.