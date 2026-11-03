Maluma dio pistas sobre su regreso a la Argentina y despertó la expectativa de sus fans
El cantante colombiano compartió una serie de mensajes enigmáticos que mencionan a Buenos Aires y Córdoba bajo la frase “Loco x Volver”.
El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores argentinos con una serie de publicaciones enigmáticas que despertaron las especulaciones sobre su posible regreso al país. A través de sus redes sociales, compartió mensajes con la frase “Loco x Volver” y mencionó especialmente a Buenos Aires y Córdoba.
La movida no quedó solamente en el mundo digital: un carrito con merchandising oficial del artista y golosinas recorrió distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires con la misma consigna. La intervención callejera reforzó el misterio y sumó nuevas señales sobre lo que podría ser su próximo desembarco en Argentina.
Las publicaciones se conocieron mientras Maluma prepara su próxima gira internacional, prevista para 2027 y 2028. Aunque todavía no se confirmaron fechas ni destinos, el nombre del tour ya está definido y coincide con el de su séptimo álbum de estudio, lanzado en mayo de este año.
Qué se sabe de la próxima gira mundial de Maluma
En agosto pasado, Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con el cantante para liderar el desarrollo y la producción de su próximo recorrido internacional. La compañía argentina estará a cargo de la estrategia del tour, que se realizará durante 2027 y 2028, aunque por el momento no se difundió el calendario de presentaciones.
El álbum Loco x Volver marcó el regreso musical del colombiano, tres años después de Don Juan. El material reúne 14 canciones y explora distintos géneros, como reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap.
“Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, había explicado Maluma sobre el concepto del disco. El proyecto incluye colaboraciones con Ryan Castro, Grupo Frontera, Arcángel, Beéle, Lenny Tavárez y Justin Quiles.
En septiembre, además, presentó “Agua”, una canción junto a Shakira que se sumó a esta nueva etapa artística. La colaboración volvió a reunir a dos referentes de la música colombiana, que ya habían trabajado juntos en temas como “Chantaje” y “Clandestino”.
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