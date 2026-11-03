Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella: las primeras fotos

En aquella oportunidad, Demner recordó cómo surgió la elección: “De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’”.

Además, explicó que el nombre tenía un valor especial por los vínculos familiares y afectivos que le evocaba. En el caso de Guido Pella, la elección también tuvo una referencia particular: le gustó por la princesa de Aladdín.

El segundo embarazo había sido anunciado en mayo, cuando la pareja realizó una producción de fotos en la que Arianna tuvo un papel protagonista. Ahora, con el nacimiento de Jazmín, la familia celebra la llegada de su nueva integrante y el comienzo de una etapa diferente.

¿Cuál es el significado del nombre Jazmín?

Jazmín es un nombre de origen persa que hace referencia a la flor del mismo nombre, reconocida por su delicado aroma y su belleza. Su significado suele asociarse con la gracia, la dulzura, la pureza y la belleza.

Además, la flor de jazmín es considerada un símbolo de amor, ternura y elegancia en distintas culturas. Se trata de un nombre femenino que evoca delicadeza y sensibilidad, y que combina tradición con un sonido dulce y natural.