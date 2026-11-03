Nació Jazmín, la segunda hija de Stephanie Demner y Guido Pella: las primeras fotos
Stephanie Demner anunció la llegada de su hija en redes sociales y acompañó la noticia con unas tiernas palabras.
Una nueva integrante llegó a la familia de Stephanie Demner y Guido Pella. Este lunes, la influencer dio a conocer el nacimiento de su segunda hija mediante una publicación en Instagram, donde mostró las primeras imágenes de la beba y expresó la felicidad que atraviesan.
“Se agrandó el corazón. Bienvenida BabyJaz. Te amamos con todo nuestro corazón”, escribió la dueña de Serendipyti ,en el posteo que rápidamente compartió con sus seguidores.
La recién nacida se llama Jazmín y es la segunda hija de la pareja. De esta manera, Arianna, de cuatro años, pasó a ocupar un nuevo lugar en la familia como hermana mayor.
La llegada de Jazmín fue el resultado de meses de preparativos que Stephanie fue mostrando a través de sus redes sociales. Entre esos momentos estuvieron el armado de la habitación de la pequeña y el baby shower que celebró junto a sus amigas y familiares.
La historia detrás del nombre Jazmín
La elección del nombre había sido revelada por la influencer en agosto, cuando contó que junto a Guido recurrieron a una aplicación para encontrar una opción que convenciera a ambos.
En aquella oportunidad, Demner recordó cómo surgió la elección: “De repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’”.
Además, explicó que el nombre tenía un valor especial por los vínculos familiares y afectivos que le evocaba. En el caso de Guido Pella, la elección también tuvo una referencia particular: le gustó por la princesa de Aladdín.
El segundo embarazo había sido anunciado en mayo, cuando la pareja realizó una producción de fotos en la que Arianna tuvo un papel protagonista. Ahora, con el nacimiento de Jazmín, la familia celebra la llegada de su nueva integrante y el comienzo de una etapa diferente.
¿Cuál es el significado del nombre Jazmín?
Jazmín es un nombre de origen persa que hace referencia a la flor del mismo nombre, reconocida por su delicado aroma y su belleza. Su significado suele asociarse con la gracia, la dulzura, la pureza y la belleza.
Además, la flor de jazmín es considerada un símbolo de amor, ternura y elegancia en distintas culturas. Se trata de un nombre femenino que evoca delicadeza y sensibilidad, y que combina tradición con un sonido dulce y natural.
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