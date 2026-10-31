Yami Safdie y Maluma sorprendieron con una cumbia para celebrar el desamor: así suena "Felicidades"

El presente de la cantante llega, además, con importantes reconocimientos internacionales. Fue nominada al Latin GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Querida Yo y también fue anunciada como parte de los artistas que se presentarán en la ceremonia de los premios.

Con "Felicidades", Yami Safdie y Maluma apuestan por una combinación de sonidos y estilos para transformar las despedidas en celebración. Una colaboración que inaugura un nuevo capítulo para la argentina y que deja un mensaje: algunas rupturas también merecen un brindis.