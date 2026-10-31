Yami Safdie y Maluma sorprendieron con una cumbia para celebrar el desamor: así suena "Felicidades"
Los artistas unieron sus voces por primera vez en una canción que invita a dejar atrás las relaciones fallidas y brindar por lo que viene.
La música argentina suma una colaboración internacional inesperada. Yami Safdie se unió a Maluma para presentar "Felicidades", una canción que apuesta por la cumbia y propone darle una vuelta de tuerca al desamor: en lugar de lamentar una ruptura, celebrar la oportunidad de empezar de nuevo.
El lanzamiento marca el primer encuentro musical entre la cantautora argentina y el artista colombiano. Con una melodía pegadiza, ritmo festivo y una buena dosis de picardía, ambos construyen una propuesta que invita a dejar atrás aquello que ya no funciona y recuperar la alegría después de una separación.
Lejos de caer en la nostalgia, el tema convierte una experiencia sentimental en un motivo para bailar, cantar y brindar. La idea central es clara: despedirse de alguien que no era para uno también puede ser una buena noticia.
Una nueva etapa para Yami Safdie
"Felicidades" no es solamente una colaboración especial en la carrera de la artista argentina, sino también el primer adelanto de Bienvenida de Soltera, su próximo EP. El proyecto estará atravesado por conceptos como la independencia, el amor propio, el reencuentro personal y la libertad de elegir el propio camino.
Esta nueva búsqueda artística también dialoga con su faceta literaria. Safdie publicó Querida Yo junto a Editorial Planeta, un diario pensado para invitar a los lectores a conocerse, mirar hacia adentro y animarse a perseguir sus sueños.
El presente de la cantante llega, además, con importantes reconocimientos internacionales. Fue nominada al Latin GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Querida Yo y también fue anunciada como parte de los artistas que se presentarán en la ceremonia de los premios.
Con "Felicidades", Yami Safdie y Maluma apuestan por una combinación de sonidos y estilos para transformar las despedidas en celebración. Una colaboración que inaugura un nuevo capítulo para la argentina y que deja un mensaje: algunas rupturas también merecen un brindis.
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