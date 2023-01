Los detalles de la salida de Diego Ramos de una obra de teatro

diego ramos

“A la obra la compré yo y soy el responsable, tenía que hacer caso de lo que se pedía de afuera, Diego no vino ni al estreno de la obra, y esa fue una de las llamadas de atención que nos hizo el autor, quería que esté presente y no sucedió eso”, aseguró Lázare.

Y agregó: “Los yanquis son exigentes a la hora de trabajar, sigo las indicaciones de Asher Gelman que es la persona dueña de este espectáculo, lo que sí no me imagino un café de Diego en Nueva York y este señor”.

Qué dijo Diego Ramos sobre su salida de la obra

Por su parte, Estefi Berardi se comunicó con Ramos para que el actor pudiera dar su versión sobre lo que había pasado.

“Acá hable con Diego Ramos y me dice: ‘¿Qué obra? ¿Una en Mar del Plata?’ No, había que hacer cambios que pedía el autor. Yo no iba a poder viajar y no estaba de acuerdo. Así que me fui, todo bien. Hacen una nueva versión”, explicó el actor.

Intentando entender todo el embrollo, Carmen Barbieri acotó: “No es que lo echaron entonces”. “Claro. No es que no les gustó algo que Diego dijo sino que, por los cambios, no iba a poder estar”, cerró la panelista aclarando el tema.