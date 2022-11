Santi Maratea reveló que quedó sin dientes tras un accidente en Los Ángeles

En este último tiempo, Maratea ganó reconocimiento por sus colectas solidarias en las que logra recaudar grandes cifras de dinero. Sin embargo, el joven también comparte en sus redes sociales varias anécdotas e instantes de su vida cotidiana con sus más de tres millones de seguidores.

Por qué Santi Maratea se quedó sin dientes

“Para los que no me siguen hace mucho, yo tuve un accidente en Los Ángeles y me rompí todos los dientes, entre tres y cuatro, otros quedaron incrustados”, empezó a relatar Maratea. “Me tuvieron que reconstruir la boca”, lanzó e ironizó con que toda su dentadura “es comprada”. En 2015 Santi había viajado a Estados Unidos con la intención de conocer a Ellen DeGeneres y fue allí cuando se cayó mientras patinaba y golpeó su cara contra el piso.

Sobre las dolorosas cirugías que tuvo que pasar para reconstruir su dentadura, el influencer contó que estuvo mucho tiempo sin dientes “con mucho orgullo, con la frente en alto y el paladar descubierto”. “Lo peor fue el implante de los tres dientes que perdí. Yo veía venir una especie de taladro hacia mi rostro y la sangre me saltaba en la cara”, relató. Maratea comparó ese momento con una película dirigida por Tarantino ya que mientras sufría todo ese dolor él estaba con sus auriculares escuchando música clásica.