Marcela Feudale y Luciana Elbusto cruzaron versiones al aire tras el escándalo en LAM: "Yo no te hice echar"

Ambas intentaron poner fin al conflicto, aunque terminaron protagonizando un nuevo escándalo. “Yo no tengo nada personal con ella, la conozco desde la época de Infama, me hizo mil notas para Paparazzi”, dijo Elbusto en un intento inicial por bajar la tensión. Sin embargo, rápidamente llegó el primer reproche: “Le dije conch…, atrevida, porque realmente no dijiste ‘Feudale no mintió’, no me defendiste”, lanzó.

feudale elbusto

Feudale no se quedó callada y explicó que, si hubiese querido que Elbusto se fuera de LAM, habría quedado en evidencia: “Si Ángel hubiese visto que vos me echabas, que no querías que esté, es al contrario porque es funcional al show que nos peleemos”.

La discusión escaló cuando recordaron una nota con Rocío Marengo: “Ese día te fuiste al carajo, porque estábamos hablando del tratamiento de Marengo y vos querías hablar del tuyo”, acusó Feudale. “Yo nunca dije nada de mí al aire. Si buscás el programa, no está”, se defendió Elbusto.

“Te diste vuelta y me lo dijiste a mí al aire, pero no tengo nada con ella”, insistió Marcela. Y remató: “Cuando me vino a saludar, la saqué cagando porque ella tiene que defenderme a mí. Yo no te hice echar de LAM”.

El momento dejó en claro que la relación entre ambas está lejos de estar sanada y que los conflictos que se gestaron durante su paso por el programa de espectáculos continúan resonando. Aunque intentaron explicar lo sucedido, la tensión fue evidente y, más que cerrar una etapa, reavivaron las diferencias frente a cámaras.