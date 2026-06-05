Por qué es correcto decir Indio Solari y no utilizar el artículo previo

Para comprender mejor esta regla, basta con repasar cómo se identificaban públicamente los otros históricos integrantes de la banda platense. Nadie en el público ni en la prensa se referiría al talentoso guitarrista diciendo "el Skay", sino que todos lo conocen simplemente como Skay Beilinson. La misma regla gramatical y artística aplica perfectamente para Semilla Bucciarelli.

Al tratarse de nombres propios inventados para la vida artística, el artículo "el" resulta innecesario e incorrecto. De esta manera, el mito viviente de nuestro rock siempre dejó en claro que su firma y su leyenda llevan un solo nombre definitivo: Indio Solari.