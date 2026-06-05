Cómo son las hipótesis sobre la muerte de Indio Solari: el testimonio de su cuidadora

Para las 8.30 los médicos del servicio de emergencia privada habían confirmado su muerte y ya estaba el patrullero de la Policía bonaerense en la puerta de la propiedad sobre la calle calle Ruben Dario al 4200, en Ituzaingó.

A esa hora entró en acción el fiscal de Morón Lucio Rivero, cuya primera orden fue preservar la casa y hacer una autopsia al cuerpo, que ya fue trasladado desde la casa de Parque Leloir a la morgue judicial.

traslado cuerpo indio solari Trasladan el cuerpo del Indio Solari para realizarle una autopsia

La carátula de la causa es "muerte natural", algo esperable dado el diagnóstico médico que atravesaba la vida del cantante de 77 años.

Fuentes vinculadas al caso confirmaron al matutino que no hay sospechas de una posible intervención de terceros en su muerte, y que no se tomarán medidas contra el equipoque estaba abocado a sus cuidados.

Las hipótesis hasta el momento rondan un desvanecimiento junto a la pileta que terminó en tragedia hasta una caída o un episodio cardíaco. La muerte del Indio Solari fue calificada como "desgracia", dijeron.