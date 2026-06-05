Cómo son las hipótesis sobre la muerte de Indio Solari: el testimonio de su cuidadora
Un accidente junto a la pileta de su casa en Parque Leloir, un diagnóstico que hace 10 años le "pisaba los talones" y las preguntas que quedaron en el aire hoy.
La Justicia bonaerense entró en acción este viernes tras la confirmación de la muerte del Indio Solari, quien fue encontrado por su cuidadora en la zona del jardín de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó.
Tras retirarse de los escenarios, el Indio Solari eligió recluirse en su casa de Parque Leloir para enfrentar el Mal de Parkinson. La pileta cubierta climatizada que se construyó en el jardín de su propiedad era clave para "aliviar sus dolores", explicaron fuentes de su entorno.
En ése área de la casa fue que lo halló desvanecido este viernes su cuidadora, quien llamó al servicio de emergencias de inmediato, informó el diario Clarín.
Eran entre las 7 y las 8 de la mañana cuando la mujer vio al Indio Solari cerca de la pileta, por lo que se presupone que el líder de Los Redondos bajó a solas durante la noche, cuando no tenía personal que lo asistiera.
Para las 8.30 los médicos del servicio de emergencia privada habían confirmado su muerte y ya estaba el patrullero de la Policía bonaerense en la puerta de la propiedad sobre la calle calle Ruben Dario al 4200, en Ituzaingó.
A esa hora entró en acción el fiscal de Morón Lucio Rivero, cuya primera orden fue preservar la casa y hacer una autopsia al cuerpo, que ya fue trasladado desde la casa de Parque Leloir a la morgue judicial.
La carátula de la causa es "muerte natural", algo esperable dado el diagnóstico médico que atravesaba la vida del cantante de 77 años.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron al matutino que no hay sospechas de una posible intervención de terceros en su muerte, y que no se tomarán medidas contra el equipoque estaba abocado a sus cuidados.
Las hipótesis hasta el momento rondan un desvanecimiento junto a la pileta que terminó en tragedia hasta una caída o un episodio cardíaco. La muerte del Indio Solari fue calificada como "desgracia", dijeron.
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