De Gardel a Maradona: así fueron los históricos velatorios masivos ante la inminente despedida de Indio Solari

Hipólito Yrigoyen (1933): Su velatorio se extendió por tres días en su casa de la calle Sarmiento.

La multitud mantuvo un respetuoso silencio, rezó y entonó el Himno Nacional bajo la llovizna.

La policía debió organizar el intenso flujo humano utilizando cables de acero a modo de corralitos.

El féretro fue llevado "a pulso" por una verdadera marea humana hasta el cementerio de la Recoleta, en total paz.

Carlos Gardel (1936): Tras su trágica muerte en Colombia, la llegada de sus restos al puerto congregó a 30 mil personas, impidiendo una ceremonia y requiriendo el uso de caballería policial para imponer orden.

El forcejeo del público llegó a arrancar las manijas del ataúd.

La capilla ardiente se armó en el Luna Park, el cual debió cerrar sus puertas ante un lleno total.