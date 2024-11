Marcela Kloosterboer rompe con la actuación y se lanza a conducir: dónde y a partir de cuándo

Cabe recordar que la actriz ya había estado presente en una especie de co-conducción junto a Pedro, pero tan solo algunos días de la semana. "Bueno, mañana viene la señorita Marcela Kloosterboer. Vuelve, ella retoma y vamos a estar hablando. Además, se va a quedar con ustedes durante las próximas semanas, meses… No sé cuánto”, contó Pedro días atrás en su programa, para luego agregar una broma sobre el tema: “Para mí es porque no me banca. Ella es la lógica y se fue porque estaba enojada conmigo y vuelve porque me voy”.