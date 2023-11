Gustavo Sofovich está enojado con Marcela Tinayre: peligra su continuidad en Polémica en el Bar

El conductor dijo que habló con Marcela, y ella le dijo que "invitó a los que estaban en la mesa del programa, pero no lo hizo con la producción en general". Además, Ángel agregó: "Si venían a los tiros, ¿por qué lo va a invitar a su cumpleaños?".

A su vez, confesó que esto podría ser un inconveniente a futuro cuando tengan que decidir cómo seguir con el programa en el 2024: "Al otro día, Gustavo llegó al estudio y según Marcela le gritó de todo delante de todo el mundo. Según ella, vivió un momento muy violento en el estudio con él, del que todos fueron testigos. Así que esto, yo creo que en diciembre, se dan un beso y termina ahí".

Posteriormente, desde LAM (América TV), fueron a buscar a la conductora para saber realmente lo que pasó, y ella negó haber tenido un problema con Sofovich. "No invité a ningún directivo. Si está enojado, lo siento, pero no creo... se hubiesen enojado todos", aclaró.

Al finaliza la entrevista, Fernanda Iglesias contó la charla que habría tenido con Gustavo. "Por supuesto que me molestó (que no lo invitara). Voy el martes que justo no está ella y va a conducir Luis Ventura, porque ¿sabes qué? Marcela Tinayre me tiene los huevos al plato".