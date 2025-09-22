Marcelo Arce anunció su nuevo show: "Mozart y Lennon, de la Sinfonía 40 a Imagine"
Siempre con pantalla súper gigante, será una única función en el Teatro Astral. Todos los detalles.
Tras el éxito total que tuvo con la única función del espectáculo que celebró los 50 años de la legendaria Rapsodia Bohemia de Queen, Marcelo Arce anunció su nuevo show: "Mozart y Lennon, de la Sinfonía 40 a Imagine".
Se trata de otro show "como un cuento musical para saber qué describen sus famosas canciones, sinfonías, baladas, óperas y concierto". Siempre con pantalla súper gigante, será una única función el próximo martes 14 de octubre desde las 20 horas en el Teatro Austral, ubicado en Avenida Corrientes 1639.
De qué trata el nuevo espectáculo de Marcelo Arce
Este espectáculo de Marcelo Arce –siempre con pantalla súper gigante y subtitulados- se estrenó en 2009 en su Ciclo Clásico y Moderno en el Teatro Avenida, con un éxito rotundo, debiendo agregar funciones y con una extensa lista de repeticiones en distintos puntos del País.
A manera de un Cuento, hace un recorrido a través de sinfonías, conciertos, óperas, serenatas de Mozart y canciones y baladas clásicas de John Lennon, unidos en el tiempo por infinidad de puntos de contacto.
Descubre paralelos increíbles. Por ejemplo, ambos con su arte defendieron la libertad y la paz. Ambos vivieron muy poco tiempo: 35 Mozart y 40 Lennon. Gracias a su libertad mental, significaron un soplo de aire fresco que en cada época surgió en el momento exacto en que la historia de la música lo requería.
Los dos componen con la misma velocidad. Sus temas se asimilan tanto, que –citando un solo caso- el solo de piano que cierra el tema Love de Lennon coincide exacto con un Adagio Amoroso para piano de Mozart.
"Es maravilloso comprobar la profunda relación entre el Concierto para piano N° 23 de Wolfie y ese himno a la Paz que es Imagine de John. Es más: en un armado especial, se presentará la fusión de Imagine con ese Concierto, pues ambos indican el mismo texto: 'Imagino un mundo mejor'”, afirma.
No solamente se asemejan en lo artístico, sino también en sus vidas, virtudes y defectos. ¡Los hechos que motivaron sus obras se parecen demasiado! Ambos fueron estrellas fugaces que dejaron una estela que aún hoy y por siempre siguen dando clase, siguen siendo clásicos.
En este espectáculo desfilan temas que los hicieron célebres, desde la Serenata Una Pequeña Música Nocturna hasta Beautiful Boy (Darling boy). Además, como habitualmente sucede en los espectáculos de Arce, no faltarán las perlitas, rarezas que vinculan a estos dos Genios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario