Marcelo Arce anunció su nuevo show: "Mozart y Lennon, de la Sinfonía 40 a Imagine"

Descubre paralelos increíbles. Por ejemplo, ambos con su arte defendieron la libertad y la paz. Ambos vivieron muy poco tiempo: 35 Mozart y 40 Lennon. Gracias a su libertad mental, significaron un soplo de aire fresco que en cada época surgió en el momento exacto en que la historia de la música lo requería.

Los dos componen con la misma velocidad. Sus temas se asimilan tanto, que –citando un solo caso- el solo de piano que cierra el tema Love de Lennon coincide exacto con un Adagio Amoroso para piano de Mozart.

"Es maravilloso comprobar la profunda relación entre el Concierto para piano N° 23 de Wolfie y ese himno a la Paz que es Imagine de John. Es más: en un armado especial, se presentará la fusión de Imagine con ese Concierto, pues ambos indican el mismo texto: 'Imagino un mundo mejor'”, afirma.

No solamente se asemejan en lo artístico, sino también en sus vidas, virtudes y defectos. ¡Los hechos que motivaron sus obras se parecen demasiado! Ambos fueron estrellas fugaces que dejaron una estela que aún hoy y por siempre siguen dando clase, siguen siendo clásicos.

En este espectáculo desfilan temas que los hicieron célebres, desde la Serenata Una Pequeña Música Nocturna hasta Beautiful Boy (Darling boy). Además, como habitualmente sucede en los espectáculos de Arce, no faltarán las perlitas, rarezas que vinculan a estos dos Genios.