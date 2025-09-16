Ángel Carabajal presenta "Mestiza 2026" en Villa Carlos Paz
El show debutará en diciembre y contará con la voz protagónica de Mariana Clemensó, artista principal y creadora de la obra.
El multipremiado director Ángel Carabajal presenta en la temporada 2026 de Villa Carlos Paz un espectáculo sin precedentes: “Mestiza 2026”.
La puesta en escena resalta, ante todo, una voz única: la de Mariana Clemensó, artista principal y creadora de la obra.
Además, “Mestiza” fusiona con maestría la música española y flamenca con influencias del folklore, el tango y lo árabe. Todo esto se combina con una puesta técnica de nivel internacional, como nos tiene acostumbrados Ángel Carabajal en sus producciones.
“Mestiza” cuenta con la producción general de Ángel Carabajal y el acompañamiento de Letona Producciones, celebrando la cultura con un enfoque renovador y un elenco de primer nivel.
El debut será a mediados de diciembre del 2025, en Espacio Mónaco de Villa Carlos Paz. Se trata de una de las novedades de la temporada 2026.
