Luciana Geuna habló del problema de salud que tuvo: "Estaba muy mal, me desvanecía"

“Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo, entonces ahí me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días”.

En esa línea, contó que el sábado fue el peor día: “Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada”, expresó conmovida.

Finalmente, el tratamiento comenzó a dar resultados: “El domingo hicieron efecto, por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía”.

“Ahora ya me siento mejor y más fuerte, pero me agito si camino o hablo mucho. Pero estoy perfecta, estoy bien, es cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza hasta que esté bien. Fue un susto" cerró.