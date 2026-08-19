Marcelo Polino se calzó el guante y le respondió a Lali Espósito: "No flasheés trasfondos políticos"
Luego de que la artista sugiriera que la postura de Polino podría tener que ver con el Gobierno y su vínculo con Fátima Florez, el periodista salió al cruce.
Tras la contundente respuesta de Lali Espósito a sus dichos, Marcelo Polino volvió a la carga en redes sociales y desestimó categóricamente que su enfrentamiento tenga un trasfondo político, tal como sugirió la artista en un mensaje enviado a Ángel de Brito.
El nuevo mensaje de Marcelo Polino a Lali Espósito: "No flasheés"
Sin titubear, Polino utilizó sus historias de Instagram para contestarle a la artista, luego de que ella hiciera su descargo en LAM (América).
"Aclaración, por mis dichos en @lamanianaconmoria así me ahorro 300 notas (que igual agradezco): mi distanciamiento con @lali es de 2021, cuando se portó para el ort* conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre", comenzó indicando el periodista de espectáculos.
Seguidamente, se dirigió a la artista diciendo: "No flashes 'trasfondos políticos': @javiermilei ni era diputado cuando pasó. (No me quieras meter en 'la Grieta')".
"Sobre la serie de Moria: conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo. Es lo que pasó. Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París", sentenció Polino.
Finalmente, chicaneó: "Calma. Menos Netflix mental y más realidad. #Ego bella canción #Humor #Alegría".
Qué había dicho Lali Espósito sobre las acusaciones de Polino
“Te lo digo solo porque vi algo que pusiste en X y porque me pinta”, aclaró a Ángel de Brito antes de referirse directamente a los dichos de Polino.
“No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso, sino que son hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, sostuvo la artista.
Lejos de dejar el tema ahí, Lali apuntó directamente contra las intenciones del periodista y cuestionó la veracidad de sus declaraciones: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”.
“Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, agregó la cantante, dejando en claro que considera que detrás de los dichos existe un conflicto personal.
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