Marcelo Polino se calzó el guante y le respondió a Lali Espósito: "No flasheés trasfondos políticos"

Finalmente, chicaneó: "Calma. Menos Netflix mental y más realidad. #Ego bella canción #Humor #Alegría".

Qué había dicho Lali Espósito sobre las acusaciones de Polino

“Te lo digo solo porque vi algo que pusiste en X y porque me pinta”, aclaró a Ángel de Brito antes de referirse directamente a los dichos de Polino.

“No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso, sino que son hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, sostuvo la artista.

Lejos de dejar el tema ahí, Lali apuntó directamente contra las intenciones del periodista y cuestionó la veracidad de sus declaraciones: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”.

“Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”, agregó la cantante, dejando en claro que considera que detrás de los dichos existe un conflicto personal.