Marcelo Polino criticó a los hijos de Piñón Fijo: "Toda la vida vivieron de él"

LEE MÁS: Piñón Fijo habló por primera vez sin maquillaje, como Fabián Gómez: qué dijo

"Por un exabrupto, ¡exponerlo de esa manera, por favor! Además, a la nieta de Piñón la mostraban en los shows, no es que no salió nunca ¿Entonces a veces sí y otras no?", apuntó.

Y cerró: "¡Toda la vida vivieron de él! ¡Vayan a laburar! ¡Ahora se hacen los ofendidos!", agregó en su programa radial.