De las competencias de bikini fitness a su romance con Marcelo Tinelli: quién es Ágata Lescano
La nueva novia de Marcelo Tinelli reúne miles de seguidores en sus redes sociales, donde comparte sus entrenamientos y muestra parte de su rutina diaria.
La vida sentimental de Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena después de que el conductor hiciera pública su relación con Ágata Lescano. La mujer, de 37 años, se desempeña como entrenadora personal y cuenta con una destacada trayectoria en el mundo del fitness, donde obtuvo los títulos de campeona argentina y sudamericana de bikini fitness. Además, cultiva otra pasión: la música.
El nuevo vínculo se conoció después de su separación de Milett Figueroa y fue el propio Tinelli quien se encargó de dar señales de su presente sentimental mediante distintas publicaciones en las redes sociales.
Aunque la confirmación llegó el lunes 16 de noviembre, las primeras señales de un acercamiento habían surgido durante octubre. En aquel momento, ambos compartieron fotografías de una merienda y los usuarios de Instagram repararon en un detalle: las imágenes mostraban la misma mesa y vajilla, lo que despertó las primeras sospechas sobre un posible romance.
Con el correr de las semanas, las especulaciones aumentaron hasta que las historias que publicó el conductor terminaron de confirmar la relación.
En Instagram, Lescano construyó una comunidad de más de 30 mil seguidores, con quienes comparte videos de sus entrenamientos, experiencias en competencias deportivas y distintas escenas de su vida cotidiana. En su presentación personal destaca sus logros en Bikini Fitness y promueve el concepto de “fitness consciente para transformar tu vida”, una filosofía que busca integrar el ejercicio físico con cambios sostenibles en los hábitos.
Ágata Lescano: su emprendimiento, su historia personal y su pasión por la música
Más allá de su recorrido como deportista y entrenadora, la pareja de Tinelli también decidió desarrollar un proyecto propio. Se trata de BAL (Beyond All Limits), un emprendimiento que surgió a partir de sus vivencias personales y de su experiencia en el ámbito del entrenamiento.
Al presentar la iniciativa, Ágata contó que su creación estuvo relacionada con una etapa de grandes cambios: una separación, la maternidad y su regreso a la Argentina junto a su hijo. “Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, contó.
Ese proceso también significó un punto de inflexión en su relación con la actividad física. A través de la disciplina deportiva encontró una manera de reconstruirse y transformar diferentes aspectos de su vida. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, escribió.
Desde ese lugar, su propuesta profesional está orientada principalmente a mujeres que buscan trabajar en su bienestar físico y personal mediante el entrenamiento consciente.
Sin embargo, el gimnasio no ocupa todo su tiempo. Lescano también tiene una marcada inclinación artística: canta y toca la guitarra. En sus perfiles sociales suele publicar interpretaciones musicales y hasta compartió una versión de “La Cañada”, de Los Pérez García.
“Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, expresó al hablar de su vínculo con la música.
En el plano familiar, Ágata suele mostrar momentos junto a su hijo, de 12 años, con quien volvió a instalarse en la Argentina luego de su separación. Por otra parte, el cronista Mariano Coste reveló en las redes sociales que anteriormente estuvo en pareja con Sebastián Cardero, baterista de Los Piojos.
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