Ágata Lescano: su emprendimiento, su historia personal y su pasión por la música

Más allá de su recorrido como deportista y entrenadora, la pareja de Tinelli también decidió desarrollar un proyecto propio. Se trata de BAL (Beyond All Limits), un emprendimiento que surgió a partir de sus vivencias personales y de su experiencia en el ámbito del entrenamiento.

Al presentar la iniciativa, Ágata contó que su creación estuvo relacionada con una etapa de grandes cambios: una separación, la maternidad y su regreso a la Argentina junto a su hijo. “Después de convertirme en mamá y atravesar una separación que cambió mi vida, tuve que empezar de nuevo”, contó.

Ese proceso también significó un punto de inflexión en su relación con la actividad física. A través de la disciplina deportiva encontró una manera de reconstruirse y transformar diferentes aspectos de su vida. “Competí, cambié mi cuerpo, mi mente y mis hábitos. Descubrí una disciplina que me transformó por completo y, sin buscarlo, encontré mi vocación”, escribió.

Desde ese lugar, su propuesta profesional está orientada principalmente a mujeres que buscan trabajar en su bienestar físico y personal mediante el entrenamiento consciente.

Sin embargo, el gimnasio no ocupa todo su tiempo. Lescano también tiene una marcada inclinación artística: canta y toca la guitarra. En sus perfiles sociales suele publicar interpretaciones musicales y hasta compartió una versión de “La Cañada”, de Los Pérez García.

“Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, expresó al hablar de su vínculo con la música.

En el plano familiar, Ágata suele mostrar momentos junto a su hijo, de 12 años, con quien volvió a instalarse en la Argentina luego de su separación. Por otra parte, el cronista Mariano Coste reveló en las redes sociales que anteriormente estuvo en pareja con Sebastián Cardero, baterista de Los Piojos.