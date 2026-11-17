Nacha Guevara apuntó contra el proyecto de Santiago del Moro y expresó su indignación: "Basta de copiar"
Nacha Guevara, quien integró el jurado del ciclo que lideraba Marcelo Tinelli, dio su punto de vista sobre la nueva apuesta televisiva de Telefe.
Las declaraciones de Nacha Guevara sobre la televisión volvieron a generar repercusiones. Esta vez, la actriz se pronunció sobre la nueva apuesta que prepara Telefe para 2027, "Bailando con las Estrellas", el ciclo que estará a cargo de Santiago del Moro. Durante una entrevista con Puro Show, cuestionó la propuesta y puso en duda la necesidad de recuperar un formato que ya tuvo su versión local de la mano de Marcelo Tinelli.
Al ser consultada sobre el proyecto, la artista manifestó su desacuerdo con la idea de repetir propuestas que ya tuvieron su recorrido en la pantalla. En ese sentido, expresó: "Es algo que ya se hizo, los humanos somos seres creativos, ¿por qué no usar ese don? Siempre copiando, siempre buscando el negocio".
Lejos de suavizar su postura, Guevara volvió a remarcar su deseo de que la televisión apueste por contenidos originales. "Basta de copiar al otro, de hacer lo mismo", disparó. Y sumó una reflexión dirigida a quienes están detrás de las producciones: "Quiero ver cosas nuevas y bien hechas".
La posibilidad de que Marcelo Tinelli vuelva a ponerse al frente del certamen también fue motivo de consulta. Aunque reconoció su trayectoria dentro del formato, Nacha dejó en claro que preferiría verlo explorar otros caminos profesionales. "Es el primero que lo hizo y si quiere volver, tiene todo el derecho del mundo, pero me gustaría verlo haciendo cosas nuevas a él también".
La Joaqui, la primera figura convocada para el Bailando con las Estrellas
Mientras comienzan a conocerse detalles de la nueva propuesta de Telefe, también trascendió quién sería la primera famosa convocada para formar parte del reality. La información fue revelada por Ángel de Brito durante una emisión de LAM.
De acuerdo con lo que había publicado Primicias Ya semanas atrás, Santiago del Moro estará al frente de la versión argentina de "Dancing with the Stars", el reconocido formato internacional que cuenta con una edición estadounidense.
En medio de un enigmático, el conductor de LAM anticipó que tenía información sobre la primera participante: "Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe".
Luego, aportó algunas pistas sobre la identidad de la mujer elegida: "Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer. No hace teatro. Participó en un reality también. No es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música", detalló.
Finalmente, Ángel de Brito terminó con el misterio y confirmó el nombre de la artista que habría recibido la propuesta para sumarse al programa: "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", anunció.
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