De acuerdo con lo que había publicado Primicias Ya semanas atrás, Santiago del Moro estará al frente de la versión argentina de "Dancing with the Stars", el reconocido formato internacional que cuenta con una edición estadounidense.

En medio de un enigmático, el conductor de LAM anticipó que tenía información sobre la primera participante: "Me acaba de llegar la primera convocada del Bailando de Telefe".

Luego, aportó algunas pistas sobre la identidad de la mujer elegida: "Es una figura. Es una figura con cartel, es mujer. No hace teatro. Participó en un reality también. No es de GH. Es carismática. Es cantante, le fue bien en la música", detalló.

Finalmente, Ángel de Brito terminó con el misterio y confirmó el nombre de la artista que habría recibido la propuesta para sumarse al programa: "Primera convocada para el Bailando de Santiago del Moro, y quiere hacerlo, es La Joaqui", anunció.