Quién es la mujer que estaría conquistando a Marcelo Tinelli: las pistas que confirmarían el romance
El conductor estaría comenzando una relación con una entrenadora física de 37 años y poco a poco se van conociendo detalles del vínculo.
Marcelo Tinelli estaría apostando nuevamente al amor y, aunque por el momento mantiene un perfil bajo respecto de su vida sentimental, comenzaron a conocerse detalles de la mujer que estaría a su lado. Una fotografía en redes sociales y algunas pistas reveladas en televisión alimentaron las versiones de un nuevo romance.
La información fue dada a conocer en Puro Show, donde Pochi contó que pudo comunicarse directamente con el conductor para consultarle sobre esta relación. La mujer en cuestión es Ágata Lescano, una entrenadora física de 37 años con quien Tinelli tendría un vínculo desde hace tiempo.
“Yo le pregunté a Marcelo y él me dijo que se estaban conociendo, que estaba muy bien, que es una divina”, aseguró la panelista, quien además recordó que la noticia ya había sido anticipada por Matías Vázquez aproximadamente un mes atrás.
Un vínculo que avanza
De acuerdo con el relato de Pochi, el conductor no habría brindado demasiadas precisiones sobre su presente amoroso, algo que la llevó a buscar información entre las personas de su círculo íntimo. “¿Vieron cómo es Marcelo? Cuando quiere cuidar algo, mucho no te tira, no te cuenta demasiado. Así que empecé a indagar en su entorno”, explicó durante el programa.
A partir de esas averiguaciones, la panelista reveló que la relación no sería tan reciente como se especulaba. “Lo que me cuentan es que está muy bien, que él la conoce hace varios años, no es que la conoció ahora. También me contaron, gente del entorno, que ella tiene un hijo de 12 años y que ya se habría conocido con las hijas de Marcelo y también con Lolo”, agregó.
Otro de los datos que llamó la atención tiene que ver con la integración de ambos a sus respectivos círculos familiares. Según trascendió, Tinelli y Lescano ya habrían compartido diferentes salidas y encuentros, una señal de que el vínculo estaría avanzando.
“Están re integrados”, resumió Pochi, antes de contar que durante el último fin de semana habrían cenado juntos en un reconocido restaurante especializado en sushi.
Por ahora, el conductor no realizó una presentación pública de su nueva pareja ni dio mayores detalles sobre el vínculo. Sin embargo, las versiones que comenzaron a circular y la información aportada desde su entorno indican que estaría atravesando un buen momento personal junto a Ágata.
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