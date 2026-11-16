Otro de los datos que llamó la atención tiene que ver con la integración de ambos a sus respectivos círculos familiares. Según trascendió, Tinelli y Lescano ya habrían compartido diferentes salidas y encuentros, una señal de que el vínculo estaría avanzando.

“Están re integrados”, resumió Pochi, antes de contar que durante el último fin de semana habrían cenado juntos en un reconocido restaurante especializado en sushi.

Por ahora, el conductor no realizó una presentación pública de su nueva pareja ni dio mayores detalles sobre el vínculo. Sin embargo, las versiones que comenzaron a circular y la información aportada desde su entorno indican que estaría atravesando un buen momento personal junto a Ágata.