La recomendación para comprar el álbum del Mundial y las figuritas a muy buen precio
La tienda online de Carrefour ofrece descuentos abonando con medios de pago específicos. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los fanáticos ya empiezan a palpitar esta competición que se llevará a cabo por primera vez en la historia en tres países al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá. Como sucede en cada previa al torneo, Panini lanzó el mítico álbum de figuritas que atrapa la atención de cientos de hinchas.
El álbum comenzó a comercializarse hace algunos días atrás, despertando el interés de muchos coleccionistas que buscan completarlo lo antes posible. En este contexto, diferentes cadenas de supermercados lanzaron promociones online y beneficios de pago en distintas plataformas.
Cuánto cuesta el álbum del Mundial 2026 y dónde conviene comprarlo
El álbum del Mundial 2026 de Panini tiene un precio aproximado de $12.000 en la tienda online de Carrefour, mientras que en kioscos suele venderse cerca de los $15.000, lo que ya marca una diferencia importante. Los sobres, por su parte, mantienen un valor oficial cercano a los $2.000 cada uno, además de traer siete figuritas.
En este sentido, la mejor opción suele ser comprarlo en supermercados o plataformas online como Carrefour, ya que además del precio más bajo inicial, se pueden aprovechar descuentos y promociones especiales, como días con reintegros o pagos con tarjetas y billeteras digitales, que permiten reducir aún más el gasto total.
Qué descuentos hay cada día para comprar figuritas del Mundial 2026
Las compras online del álbum tienen distintos descuentos según el día de la semana. Por ejemplo, algunos lunes hay rebajas con Club La Nación, los martes con tarjetas de Carrefour Banco, los miércoles con promociones de otros bancos como Patagonia y los viernes con beneficios de la Cuenta Digital de Carrefour.
Además, en ciertas fechas también es posible pagar en cuotas sin interés a través de Mercado Pago, lo que ayuda a distribuir el gasto. Aprovechar estos días y medios de pago permite reducir el costo final y comprar más sobres sin golpear el bolsillo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario