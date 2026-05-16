La recomendación para comprar el álbum del Mundial y las figuritas a muy buen precio

Qué descuentos hay cada día para comprar figuritas del Mundial 2026

Las compras online del álbum tienen distintos descuentos según el día de la semana. Por ejemplo, algunos lunes hay rebajas con Club La Nación, los martes con tarjetas de Carrefour Banco, los miércoles con promociones de otros bancos como Patagonia y los viernes con beneficios de la Cuenta Digital de Carrefour.

Además, en ciertas fechas también es posible pagar en cuotas sin interés a través de Mercado Pago, lo que ayuda a distribuir el gasto. Aprovechar estos días y medios de pago permite reducir el costo final y comprar más sobres sin golpear el bolsillo.