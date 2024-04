Quiénes son los famosos que expresaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria

Lali Espósito fue una de las que se expresó y compartió imágenes de su videoclip "Laligera", que fue filmado en un establecimiento educativo junto a una bandera argentina.

En sus historias de Instagram, Jimena Barón publicó un cartel en el que se lee: “Sin educación pública no hay futuro”.

En la misma sintonía, Ricardo Darín compartió una ilustración del escudo universitario federal junto al hashtag “yo defiendo la educación pública”.

Julieta Zylberberg también expresó su apoyo. “Nuestros días en el Carlos Pellegrini. Nuestra escuela. El año en el que egresamos y en el reencuentro 20 años después. Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el país en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, y me enseñó a luchar por lo que es nuestro”, escribió. Y concluyó: “Viva la educación pública, viva la UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase”.

Por otro lado, Esteban Lamothe compartió una serie de historias. En una de ellas se leía: “No tengo título universitario, pero banco la Universidad Pública”.

