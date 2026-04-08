Marcos Giles habló del Mundial 2026 y descartó verlo con su novia Ángela Torres por una polémica razón

La frase generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su postura —defendiendo la idea de mirar fútbol en un clima más “intenso”— mientras que otros cuestionaron el tono del comentario, especialmente por involucrar a Torres en la respuesta. Lo cierto es que, una vez más, una declaración espontánea terminó escalando en repercusión y puso a Marcos Giles en el centro de la conversación, en este caso por una mezcla de fútbol, preferencias personales y un comentario que muchos consideraron innecesariamente filoso.