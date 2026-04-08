Marcos Giles habló del Mundial 2026 y descartó verlo con su novia Ángela Torres por una polémica razón
El actor fue directo al explicar cómo prefiere vivir los partidos y dejó una frase que rápidamente se volvió viral en redes.
Marcos Giles generó repercusión con una frase sin filtro al hablar sobre cómo le gusta ver el fútbol, especialmente en un evento como el Mundial, y su respuesta incluyó una mención a Ángela Torres que no pasó desapercibida.
Todo surgió en el marco de una entrevista, cuando le preguntaron con quién elegiría compartir los partidos de la Selección. Lejos de esquivar la respuesta, Giles fue contundente y marcó su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “No me gusta tener a alguien que me pregunte cosas”.
En ese contexto, al ser consultado puntualmente por la posibilidad de ver el Mundial con Ángela Torres, el actor dejó en claro que no sería su plan ideal. Si bien no hubo un ataque directo, su comentario fue interpretado por muchos como un dardo hacia la actriz y cantante.
Más allá del nombre propio, Giles explicó que su forma de vivir el fútbol tiene que ver con la concentración total en el partido, sin distracciones ni interrupciones. En esa línea, remarcó que prefiere compartir esos momentos con personas que sigan el juego de la misma manera o, directamente, verlos solo.
La frase generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su postura —defendiendo la idea de mirar fútbol en un clima más “intenso”— mientras que otros cuestionaron el tono del comentario, especialmente por involucrar a Torres en la respuesta. Lo cierto es que, una vez más, una declaración espontánea terminó escalando en repercusión y puso a Marcos Giles en el centro de la conversación, en este caso por una mezcla de fútbol, preferencias personales y un comentario que muchos consideraron innecesariamente filoso.
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