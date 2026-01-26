Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación: "Me enamoré"

Esa dinámica llevó al influencer a tomar la iniciativa y enfrentarse a algo nuevo para él. “Yo nunca decidía con quién estar y fue la primera vez que dije ‘esto me interesa, quiero ir’”, reconoció. Y agregó: “Como no recibí lo mismo, tuve que confirmar varias veces qué era lo que quería. Fue un desafío, pero me vino bien”. Incluso admitió que al principio todo dependía de él: “Era siempre arrancarlo yo… los primeros dos meses de relación no tenías iniciativa”.

La charla también tuvo espacio para el humor y los celos inocentes. Al hablar de amores platónicos, Ángela confesó que el suyo es Timothée Chalamet, lo que generó la reacción inmediata de Marcos. Sin embargo, ella lo tranquilizó sin vueltas: “Aunque se me diera, no lo haría, porque estoy enamorada”.

El cierre de esta historia tuvo un momento que quedó grabado en la memoria de los seguidores. Este lunes, en plena transmisión de Luzu TV desde la playa de Pinamar, Marcos Giles le cantó en vivo a Ángela Torres. La emoción fue total y el gesto selló lo que ya era un secreto a voces: se besaron frente a cámara y oficializaron su relación en el canal de streaming que los unió desde el comienzo.