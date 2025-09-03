María Becerra desembarca en La Voz España: cuál es el rol que tendrá en el reality
La artista argentina fue confirmada como parte de la nueva temporada del reality y compartirá equipo con un reconocido cantante sudamericano.
María Becerra continúa sumando hitos a su carrera internacional y ahora fue presentada oficialmente como co-coach en la duodécima temporada de La Voz España. La cantante de Quilmes, que pasó de grabar covers en su habitación a llenar estadios multitudinarios en apenas unos años, se incorporará al equipo de Sebastián Yatra en el popular certamen que emite Antena 3.
La noticia se dio a conocer en el marco del FesTVal de Vitoria, uno de los eventos televisivos más importantes de España, donde se revelaron los detalles de la nueva edición del programa. En esa instancia se confirmó que Becerra trabajará junto al colombiano durante la fase de Batallas, en la que cada coach cuenta con un asistente especial.
De esta manera, la argentina se suma a un jurado integrado por Pablo López, Malú, Mika y el propio Yatra, con Eva González como presentadora. Además de Becerra, otras figuras se desempeñarán como co-coaches: Carla Morrison acompañará a Mika, Chiara Oliver hará lo propio con Pablo López y Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023, estará junto a Malú.
El anuncio no tardó en generar repercusión: Yatra destacó a María como “una de las artistas más auténticas y espontáneas de los últimos tiempos” y aseguró que su presencia aportará frescura y chispa al programa. El vínculo entre ambos artistas ya se había visto reflejado en la escena musical y ahora se trasladará al plano televisivo.
El gran momento de María Becerra en su carrera musical
El desembarco de Becerra en La Voz España se da en un momento de plena consolidación. A sus 24 años, es una de las voces más escuchadas de la música urbana en plataformas digitales y ha colaborado con referentes internacionales como J Balvin, Camila Cabello, Manuel Turizo, Becky G y TINI.
Su versatilidad entre pop, trap y reguetón le permitió convertirse en una figura destacada dentro de la industria latina. El fenómeno que despierta en Argentina también acompaña este crecimiento: en 2023 se transformó en la primera mujer en agotar dos estadios Monumental en formato 360°, con más de 85 mil personas por noche.
Este año repetirá la hazaña con un doblete en River, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas. Ahora, con su participación en uno de los realities más importantes de Europa, María Becerra refuerza su lugar como referente global.
