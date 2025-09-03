María Becerra desembarca en La Voz España: cuál es el rol que tendrá en el reality

maria becerra 1

El gran momento de María Becerra en su carrera musical

El desembarco de Becerra en La Voz España se da en un momento de plena consolidación. A sus 24 años, es una de las voces más escuchadas de la música urbana en plataformas digitales y ha colaborado con referentes internacionales como J Balvin, Camila Cabello, Manuel Turizo, Becky G y TINI.

Su versatilidad entre pop, trap y reguetón le permitió convertirse en una figura destacada dentro de la industria latina. El fenómeno que despierta en Argentina también acompaña este crecimiento: en 2023 se transformó en la primera mujer en agotar dos estadios Monumental en formato 360°, con más de 85 mil personas por noche.

Este año repetirá la hazaña con un doblete en River, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas. Ahora, con su participación en uno de los realities más importantes de Europa, María Becerra refuerza su lugar como referente global.