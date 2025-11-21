María Becerra lanzó "Quimera", el trabajo más confesional de su carrera

La propia Becerra confesó que hace más de un año tenía un disco terminado. Había grabaciones listas, ideas cerradas, todo un recorrido posible. Sin embargo, la vida la obligó a modificar planes: atravesó meses intensos en lo emocional y lo personal, y lo que siempre había sido su lugar seguro —la música— empezó a devolverle algo inesperado: tristeza. “Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, contó sobre ese período creativo.