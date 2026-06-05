Por qué Indio Solari decidió ponerle fin a Los Redondos

los redondos El Indio Solari y Skay Beilinson cruzaron duras acusaciones sobre los reales motivos de la separación.



La obvia alusión al cantante en esas declaraciones publicadas por el diario La Nación provocaron la inmediata reacción de Solari en una carta abierta en la que acusó a su ex compañero de apropiarse del sonido y la imagen de varias grabaciones en vivo de la banda.

"Los soportes de grabación (audio y video) de todos los shows de los Redondos (Huracán, Racing, River, etc.) quedaron en depósito en casa de Skay porque Poli (esposa del guitarrista y mánager del grupo) era la encargada de contratar los servicios que los proporcionaban", explicó.

Y agrego: "Esto nunca me incomodó porque confiaba en una amistad de muchos años. Un par de años antes del final se me ocurrió pensar que algún motivo (¿un accidente?) podría hacer que me viera obligado a reclamar ante parientes y desconocidos lo que por derecho formaba parte de mis intereses".

El Indio explicó que "a partir de ése momento, esporádicamente y con más pudor del necesario, pedí se hicieran copias para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección".

Skay y Poli "siempre coincidieron (de palabra) en que era lo aconsejable. Pero extrañamente, el tiempo pasó y siempre esgrimían una excusa". "La noche definitiva (un rato antes estábamos en un bar hablando con un cronista sobre un próximo show) me puse firme en mi requerimiento y ésa actitud desembocó (ante la negativa) en el rompimiento de la sociedad artística", explicó el cantante.

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El año sabático que terminó en separación definitiva

Los Redondos no anunciaron una ruptura formal inmediata. Lo que apareció como una pausa, un descanso o un año sabático terminó convirtiéndose en una separación definitiva. De hecho, el show en Córdoba no iba a ser el último, tenían previsto cerrar el año con un concierto en el estadio de Unión de Santa Fe, pero ese show nunca se realizó por el contexto político y económico del país.

Durante años, el público ricotero soñó con una reconciliación que nunca llegó. “Sólo les pido que se vuelvan a juntar” fue el canto que sonaba tanto en los recitales del Indio como en los de Skay en sus etapas como solistas. Aunque ambos fueron tajantes al respecto.

“Los dos podemos hacer música por separado, no necesitamos el uno del otro. Volver con Los Redondos sería una estafa, como pasa con esos grupos que se peleaban todo el tiempo”, opinó el Indio. Mientras que Skay soltó que “juntarnos sería como hacer una parodia de lo que fuimos”.

A pesar de la negativa, la tensión entre ambos se redujo con el pasar de los años. Solari reconoció sin tapujos la capacidad artística de Skay, mencionando que hay tres solos de guitarra suyos que le parecían maravillosos. “Todo un palo” era uno de ellos y, al tocarla en uno de sus shows solistas, Beilinson dijo al micrófono “un saludo a mi querido hermano Indio”.

A través de una carrera independiente, Los Redondos se convirtieron en una de las principales referencia del rock de la Argentina y uno de los grupos más movilizantes de la historia, y la posibilidad de su regreso siempre fue un anhelo para miles de fanáticos, aunque tras las últimas declaraciones de los músicos, ese sueño parece tornarse una utopía.