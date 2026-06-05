El día que Diego Placente se hizo amonestar para ir a ver al Indio Solari y Los Redondos

diego placente

La historia siempre llamó la atención por la combinación de pasión futbolera y fanatismo musical. Para Placente, Los Redondos ocuparon un lugar importante durante gran parte de su vida, al punto de intentar acercarse a uno de sus máximos ídolos. En una entrevista, el exjugador contó que llegó a hablar con Juan Román Riquelme para intentar conseguir un contacto que le permitiera conocer personalmente al Indio Solari.

Además, reconoció que la música era una actividad que siempre le generó admiración. “Me hubiera gustado ser músico, pero no soy bueno con los instrumentos. Me gusta la vida del música, me gusta que disfrutan de la vida con profesionalidad. Los admiro y envidio”, comentó. Años después de aquella particular maniobra para combinar fútbol y rock, la anécdota volvió a cobrar vigencia en medio de las repercusiones por la muerte de una de las figuras más influyentes de la música argentina.