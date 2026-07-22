María Becerra y su amor por Argentina antes de volver a España: "Un país lleno de amor y respeto"
La cantante regresó a Europa luego de protagonizar un momento histórico al entonar el Himno Nacional en la final del Mundial.
María Becerra volvió a demostrar que, pese a su enorme crecimiento internacional, mantiene intacto su vínculo con Argentina. Antes de retomar su gira por España, la artista compartió una profunda reflexión sobre su identidad, sus orígenes y el cariño que siente por un país que, según expresó, siempre la acompañó.
La cantante quilmeña atraviesa días de enorme exposición luego de haber sido elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 frente a España, una postal que quedó grabada como uno de los momentos más emotivos de la competencia.
Tras esa experiencia, Becerra volvió a poner en primer plano su costado más patriótico y habló del significado de llevar la bandera argentina por el mundo. “Argentina es un país lleno de amor y respeto”, fue una de las frases que destacó la artista al referirse al lugar que ocupa su tierra natal en su vida personal y profesional.
El posteo de María Becerra tras cantar el himno en la final del Mundial 2026
Su regreso a Europa se produce después de una semana particularmente intensa: primero ajustó su agenda para viajar a Estados Unidos y cumplir con la invitación para cantar el Himno en la final mundialista, y luego volvió al circuito de shows que tenía programados.
En medio de la vorágine mediática, Becerra eligió destacar el orgullo de representar al país en escenarios internacionales. Para la artista, cada presentación fuera de Argentina funciona como una oportunidad para exhibir su identidad y sus raíces.
La cantante también había expresado su emoción después de la final, donde aseguró sentirse “honrada de haber cantado” para todos los argentinos y dejó un mensaje de agradecimiento hacia la Selección y el público que la acompañó.
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