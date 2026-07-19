El apoyo de Lali Espósito a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial 2026

En la previa de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lali Espósito se sumó al clima de expectativa con un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La artista expresó su apoyo a la Selección Argentina y también le dedicó unas palabras a María Becerra, quien tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional antes del comienzo del encuentro.