El apoyo de Lali Espósito a María Becerra antes de cantar el Himno en la final del Mundial 2026
La artista utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a la Selección Argentina y a su colega, que tendrá a su cargo uno de los momentos más emotivos.
En la previa de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lali Espósito se sumó al clima de expectativa con un mensaje que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La artista expresó su apoyo a la Selección Argentina y también le dedicó unas palabras a María Becerra, quien tendrá el honor de interpretar el Himno Nacional antes del comienzo del encuentro.
A través de su cuenta oficial de X, Lali publicó un breve pero contundente posteo que despertó miles de reacciones entre sus seguidores. "Vamos Selección, vamos Leo querido. Vamos María. ¡Vamos Argentina amada!", escribió la cantante, en referencia tanto al equipo de Lionel Scaloni como a la "Nena de Argentina", que será una de las protagonistas de la ceremonia previa.
El gesto que celebraron los fanáticos
El mensaje no tardó en multiplicarse en la plataforma y fue ampliamente celebrado por los usuarios. Durante los últimos días, el nombre de Lali había sido uno de los más mencionados por los fanáticos, quienes imaginaban que podía ser la encargada de cantar el Himno Nacional, tal como ocurrió en la final del Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, una vez confirmada la participación de María Becerra, la artista decidió mostrar públicamente su respaldo a su colega, un gesto que fue destacado por sus seguidores y que volvió a reflejar la buena relación entre ambas.
Entre las respuestas que recibió el posteo aparecieron numerosos mensajes de apoyo. "Siempre bancando a tus colegas, te amo", escribió una usuaria. Otros comentarios que se destacaron fueron: "Sos la mina más espectacular del mundo", "Vos parate al lado de la tele y cantá el himno igual", "Cantalo donde sea que estés" y "Aguante Argentina, aguante ustedes".
Mientras crece la expectativa por la final del Mundial, el mensaje de Lali sumó un nuevo capítulo a la previa de una jornada histórica para el deporte argentino. Con la Selección lista para enfrentar a España y María Becerra preparándose para interpretar el Himno Nacional, las muestras de apoyo de artistas y fanáticos siguen inundando las redes sociales.
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