El impactante look de María Becerra para cantar el Himno en la final del Mundial 2026

A esa lista se suman su participación en el festival Coachella, su actuación en Times Square y presentaciones en algunos de los escenarios más importantes de América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente, la artista se encuentra realizando una gira por España mientras continúa promocionando "QUIMERA", su más reciente trabajo discográfico.

En las próximas semanas, María iniciará una nueva gira por Latinoamérica y luego regresará al país para cerrar el año con ocho funciones agotadas en el Arena de Buenos Aires. En paralelo, también participa del rodaje de la nueva temporada de "En el Barro", la producción de Netflix, reafirmando el gran presente que atraviesa tanto en la música como en la actuación.