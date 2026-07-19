María Becerra vive la final del Mundial: brilló en Nueva York y se prepara para cantar el Himno Nacional

Una vez concluida la prueba de sonido y la ceremonia protocolar, María Becerra también podrá disfrutar del encuentro desde el estadio, acompañando a la Selección Argentina en la búsqueda de una nueva estrella.

El partido entre Argentina y España comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y marcará el cierre del Mundial 2026, en una jornada que tendrá a la música y al fútbol compartiendo el escenario con una de las artistas más convocantes del país como una de sus principales protagonistas.