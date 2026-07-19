María Becerra vive la final del Mundial: brilló en Nueva York y se prepara para cantar el Himno Nacional
La artista fue una de las figuras de "Celebrando el Mundial", el especial de Telemundo previo al duelo entre Argentina y España.
La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó y María Becerra es una de las grandes protagonistas de la jornada. Luego de presentarse en España, la cantante viajó en un vuelo privado hacia Nueva York para cumplir con una agenda cargada de compromisos antes del esperado duelo entre la Selección Argentina y España.
La primera parada de la Nena de Argentina fue "Celebrando el Mundial", la transmisión especial de Telemundo que reúne a distintas figuras de la música y el entretenimiento en la previa del partido más importante del torneo. Allí, la artista desplegó toda su energía sobre el escenario e interpretó su éxito "Qué ganas de comerte", ante un público que acompañó cada momento de la presentación.
Del escenario de Telemundo al MetLife Stadium
Tras finalizar su participación en el especial televisivo, María Becerra dejó el predio y se dirigió al MetLife Stadium, donde tiene previsto realizar la prueba de sonido de cara a uno de los momentos más importantes de su carrera.
La cantante fue elegida para interpretar el Himno Nacional Argentino en la ceremonia previa al encuentro entre la Selección Argentina y España, una actuación que se desarrollará minutos antes del inicio de la final y que será seguida por millones de personas alrededor del mundo.
La expectativa por su presentación es enorme, ya que será la voz encargada de representar al país en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Su participación forma parte de la ceremonia oficial organizada para la definición del Mundial.
Una vez concluida la prueba de sonido y la ceremonia protocolar, María Becerra también podrá disfrutar del encuentro desde el estadio, acompañando a la Selección Argentina en la búsqueda de una nueva estrella.
El partido entre Argentina y España comenzará a las 16:00 (hora de Argentina) y marcará el cierre del Mundial 2026, en una jornada que tendrá a la música y al fútbol compartiendo el escenario con una de las artistas más convocantes del país como una de sus principales protagonistas.
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