María Becerra ya no podría usar el apodo "La Nena de Argentina": los polémicos motivos

Tini Stoessel y María Becerra sorprendieron con "Hasta que me enamoro", su nueva canción juntas

Después de cuatro años del impacto mundial de “Miénteme” —que ya supera los 1.695 millones de reproducciones—, María Becerra y Tini Stoessel volvieron a trabajar juntas en el lanzamiento de su nuevo tema juntas llamado “Hasta que me enamoro”, una canción que combina intensidad y emoción.

El lanzamiento cierra la trilogía de Shanina, uno de los alter egos que integran el universo conceptual del próximo álbum de "La Nena de Argentina". Según se explicó en un comunicado, "'Hasta que me enamoro' profundiza en el costado más vulnerable de Shanina: la obsesión, la dependencia emocional y el autoengaño".

Con producción de XROSS y un ritmo marcado por el afrobeat, la canción refleja el instante en que el amor se transforma en vértigo, entre el deseo de compañía y el miedo al abandono. De esta manera, María expresó su felicidad en Instagram de trabajar junto a su amiga Tini: "Hermana mía, ojalá la música nos una para siempre. Te amo".

Embed - Maria Becerra, TINI - HASTA QUE ME ENAMORO (Official Video) | SHANINA: PARTE III