María Becerra ya no podría usar el apodo "La Nena de Argentina": los polémicos motivos
La información comenzó a circular en las redes sociales y los fanáticos esperan saber más de lo que está ocurriendo.
A semanas de presentarse en River con show innovador, María Becerra se convirtió en tendencia en las redes sociales, ya que comenzó a circular el rumor de que no podría usar más su apodo "La Nena de Argentina" y las alarmas se encendieron.
Es que según se compartió en las cuentas fandom, José Levy, quien fue su representante hasta el año pasado, inscribió legalmente la marca a su nombre. Según se pudo ver, los derechos de uso estarán vigentes hasta 2033. Esto quiere decir que, si la artista decide seguir utilizando el nombre sin autorización, tendrá que pagar regalías.
"La marca 'La Nena de Argentina' se encuentra registrada a nombre del exmanager de Maria Becerra, José Levy. Dicha marca tiene vencimiento en 2033 y aparentemente Maria no podría hacer uso de la misma sin autorización del mismo, ya que si lo hace, tendría que pagarle regalías", informó la cuenta Becerranation en X, ex Twitter.
Esta información se viralizó rápidamente y los fanáticos de la cantante se mostraron muy molestos por todo lo que se estaban enterando y confían que con el tiempo salga a luz la verdad.
Tini Stoessel y María Becerra sorprendieron con "Hasta que me enamoro", su nueva canción juntas
Después de cuatro años del impacto mundial de “Miénteme” —que ya supera los 1.695 millones de reproducciones—, María Becerra y Tini Stoessel volvieron a trabajar juntas en el lanzamiento de su nuevo tema juntas llamado “Hasta que me enamoro”, una canción que combina intensidad y emoción.
El lanzamiento cierra la trilogía de Shanina, uno de los alter egos que integran el universo conceptual del próximo álbum de "La Nena de Argentina". Según se explicó en un comunicado, "'Hasta que me enamoro' profundiza en el costado más vulnerable de Shanina: la obsesión, la dependencia emocional y el autoengaño".
Con producción de XROSS y un ritmo marcado por el afrobeat, la canción refleja el instante en que el amor se transforma en vértigo, entre el deseo de compañía y el miedo al abandono. De esta manera, María expresó su felicidad en Instagram de trabajar junto a su amiga Tini: "Hermana mía, ojalá la música nos una para siempre. Te amo".
