Películas de Netflix: la producción con una trama super atrapante

La historia logra sacar a los espectadores de la rutina y desconectarlos de los problemas por un rato. Narra la vida de un hombre con problemas mentales que se muda a una casa heredada, donde construye su propio mundo de alucinaciones, atrapando a quienes lo siguen en cada escena. El estreno oficial de Alucinaciones fue el viernes 3 de octubre de 2025 y su duración es de 1 hora y 36 minutos, perfecta para una noche intensa de terror en casa.