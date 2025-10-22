Películas de Netflix: la producción con una trama super atrapante
La nueva película de Netflix que acaba de estrenarse se está convirtiendo en el tema del momento, destacándose entre todas las series y films de la plataforma.
Entre los múltiples géneros de películas que los suscriptores pueden disfrutar en Netflix, el terror sigue siendo el favorito de muchos. Justamente, acaba de estrenarse una pieza estadounidense que promete poner los pelos de punta y mantenerte al borde del asiento.
Con expectativas de ser uno de los estrenos más vistos del 2025, Alucinaciones llegó en octubre y rápidamente se destacó entre las películas más populares de la plataforma. Este lanzamiento de Netflix, que está captando la atención de todo el público entre series y películas, cuenta con Topher Grace como protagonista, fue escrita por Adam Alleca y dirigida por Dennis Iliadis.
La historia logra sacar a los espectadores de la rutina y desconectarlos de los problemas por un rato. Narra la vida de un hombre con problemas mentales que se muda a una casa heredada, donde construye su propio mundo de alucinaciones, atrapando a quienes lo siguen en cada escena. El estreno oficial de Alucinaciones fue el viernes 3 de octubre de 2025 y su duración es de 1 hora y 36 minutos, perfecta para una noche intensa de terror en casa.
De qué trata "Alucinaciones"
La nueva película de Netflix tiene como protagonista a Tom Walker (Topher Grace), un hombre con antecedentes de problemas mentales que, tras pasar 20 años recluido en una institución, obtiene su libertad y se muda a la imponente mansión que heredó luego de la muerte de sus padres.
Para cumplir con el arresto domiciliario, Tom debe registrarse todos los días mediante una videollamada, pero rápidamente se verá atrapado en un tormento de alucinaciones que lo lleva a dudar de la realidad. Su obsesión y confusión crecen a medida que intenta adaptarse a su nuevo entorno, mientras la tensión y el suspenso mantienen al espectador al borde del asiento durante toda la película.
Reparto de "Alucinaciones"
- Topher Grace (Tom Walker)
- Braden Fitzgerald (joven Tom Walker)
- Patricia Clarkson (Brody)
- Callan Mulvey (Alex Walker)
- Cody Sullivan (joven Alex Walker)
- Génesis Rodríguez (Lynn)
- Robin Thomas (Efren Walker)
- Marty Eli Schwartz (Frank)
Trailer de "Alucinaciones"
