La confesión de María Becerra cuando le preguntaron si se hizo cirugías estéticas

maria becerra

"¿Quién te hizo la carita?", le preguntó una seguidora en medio del vivo recordando la famosa pregunta de Mirtha Legrand a una de sus invitadas. Manteniendo la ironía, María decidió contestar y deslizó: "Un cirujano, ¿Quién me la va a hacer?".

De forma inmediata confesó: "Igual yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla. Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir".