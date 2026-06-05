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Presentaron un pedido para velar a Indio Solari en el Congreso

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Inicialmente, la familia del músico realizará una despedida íntima, mientras evalúan el lugar y los detalles del funeral público.

El músico de 77 años murió este viernes en su casa de Parque Leloir.

El músico de 77 años murió este viernes en su casa de Parque Leloir.

La muerte de Indio Solari conmocionó a todo el país. A las pocas horas, fanáticos del artista empezaron a acercarse a su casa, en Parque Leloir, para expresar sus condolencias y la dirigencia política hizo llegar sus salutaciones.

La bancada de Unión por la Patria le solicitó a Martín Menem, con el aval de su familia, velar al Indio Solari en el Congreso. En el oficialismo aún no responden.

En este contexto, el diputado nacional Pablo Juliano presentó una nota para poner a disposición de la familia el Congreso de la Nación. El legislador radical pretende que el velorio del Indio se haga ahí para que los fanáticos puedan despedirse de su ídolo.

El documento ya ingresó y queda a criterio de Martín Menem, el presidente de la Cámara. “La despedida pública del Indio Solari encontraría en esta institución un ámbito apropiado para canalizar el reconocimiento y el afecto de la ciudadanía“, argumentó el legislador.

La decisión final la tiene la familia, pero la intención de Juliano es que el Congreso quede a su disposición. “Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”, afirmó el legislador radical.

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Fanáticos de Indio Solari convocan una “Misa Ricotera” en Plaza de Mayo: a qué hora es

La noticia de la muerte de Indio Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Pero hay muchas convocatorias que ya se volvieron virales y prometen ser el epicentro del adiós.

Lugares y horarios de este viernes:

Plaza de mayo - 18 horas

En 7 y 50 , La Plata : 19 horas

Plaza Belgrano, Jujuy - 20 horas

Monumento a la Bandera, Rosario - 18 horas

La propuesta apunta a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la única forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural.

“Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”, dice el afiche que se multiplicó en redes y grupos de WhatsApp. La consigna es clara: cantar, recordar y agradecer la obra de uno de los íconos más grandes del rock argentino.

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