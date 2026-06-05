Presentaron un pedido para velar a Indio Solari en el Congreso

El documento ya ingresó y queda a criterio de Martín Menem, el presidente de la Cámara. “La despedida pública del Indio Solari encontraría en esta institución un ámbito apropiado para canalizar el reconocimiento y el afecto de la ciudadanía“, argumentó el legislador.

La decisión final la tiene la familia, pero la intención de Juliano es que el Congreso quede a su disposición. “Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”, afirmó el legislador radical.

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Fanáticos de Indio Solari convocan una “Misa Ricotera” en Plaza de Mayo: a qué hora es

La noticia de la muerte de Indio Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Pero hay muchas convocatorias que ya se volvieron virales y prometen ser el epicentro del adiós.

Lugares y horarios de este viernes:

Plaza de mayo - 18 horas

En 7 y 50 , La Plata : 19 horas

Plaza Belgrano, Jujuy - 20 horas

Monumento a la Bandera, Rosario - 18 horas

La propuesta apunta a recrear el espíritu de los legendarios recitales ricoteros: banderas, canciones, bombos y el repertorio que marcó a generaciones. Para muchos, es la única forma posible de decirle adiós a un artista que trascendió la música y se convirtió en un fenómeno cultural.

“Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 hs. Misa Ricotera”, dice el afiche que se multiplicó en redes y grupos de WhatsApp. La consigna es clara: cantar, recordar y agradecer la obra de uno de los íconos más grandes del rock argentino.