Las 50 mejores canciones de Los Redondos para recordar a Indio Solari

La muerte de Indio Solari sacudió al pueblo argentino y volvió a dejar una certeza incómoda pero hermosa al mismo tiempo: hay artistas que no desaparecen nunca del todo. Porque incluso cuando el cuerpo se va, quedan las canciones. Y en el caso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quedan también las frases, los códigos, los recuerdos y esa extraña sensación de compañía que atraviesa generaciones enteras.