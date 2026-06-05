Las 50 mejores canciones de Los Redondos para recordar a Indio Solari
Una playlist para volver a una de las obras más importantes entre clásicos, himnos y letras que siguen acompañando generaciones.
La muerte de Indio Solari sacudió al pueblo argentino y volvió a dejar una certeza incómoda pero hermosa al mismo tiempo: hay artistas que no desaparecen nunca del todo. Porque incluso cuando el cuerpo se va, quedan las canciones. Y en el caso de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quedan también las frases, los códigos, los recuerdos y esa extraña sensación de compañía que atraviesa generaciones enteras.
Por eso, en medio de la conmoción y la tristeza, les compartimos una playlist con las 50 mejores canciones de Los Redondos. Una selección pensada no solamente para repasar clásicos inevitables, sino también para volver a entrar en un universo artístico que marcó para siempre la cultura argentina.
Ahí aparecen himnos absolutos como “Jijiji”, “La Bestia Pop”, “Todo un Palo”, “Un poco de amor francés” o “El pibe de los astilleros”. Canciones que dejaron de pertenecer solamente a una banda para transformarse en parte de la memoria emocional de millones de personas.
Pero la playlist también funciona como una forma de recorrer distintas etapas de Los Redondos: desde el caos elegante de Oktubre hasta la oscuridad poética de Luzbelito, pasando por discos fundamentales como Un baión para el ojo idiota, La mosca y la sopa o ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado.
Porque detrás del fenómeno popular, de las multitudes y de las míticas “misas ricoteras”, hubo una obra profundamente singular. Letras llenas de imágenes imposibles, personajes marginales, ironía política, poesía callejera y una sensibilidad que nunca necesitó explicarse del todo para conectar con la gente.
El Indio Solari construyó algo muy difícil de repetir: canciones capaces de sonar gigantes en un estadio y, al mismo tiempo, sentirse íntimas en la soledad de unos auriculares. Quizá por eso tantas personas sienten que crecieron con Los Redondos sonando de fondo. En viajes, amistades, amores, derrotas, noches eternas o momentos donde una frase podía decir más que cualquier conversación entera.
Escuchá acá la playlist completa con las 50 mejores canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
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